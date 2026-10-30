1. Indian Economy: भारत की GDP ग्रोथ 7.35% रहने का अनुमान, वित्त मंत्रालय ने बताया कहां से मिल रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय ने नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें GDP ग्रोथ, महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर अहम अनुमान सामने आए हैं। घरेलू कारोबार में मजबूती के बावजूद ग्लोबल संकट चिंता बढ़ा रहा है। जानिए आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियां रहेंगी।

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2. PM Modi Gujarat Visit: गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, किसानों को ₹19,000 करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। बनासकांठा में किसानों और पशुपालकों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान हजारों करोड़ रुपये की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। जानिए आज के कार्यक्रम में क्या-क्या खास रहेगा।

3. दिल्ली के 20 बाजारों के ₹12 हजार करोड़ के कारोबार पर संकट, व्यापारियों ने सोनिया गांधी से लगाई गुहार

दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। दिवाली से पहले लाखों लोगों के जुटने की संभावना ने बाजारों में कारोबार और ट्रैफिक को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। CTI ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर खास मांग की है।

4. IndiGo की फ्लाइट टिकट हो सकती है महंगी! ₹1,879 करोड़ के घाटे के बाद CEO ने कहा- किराया बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं

IndiGo से हवाई सफर करने वालों की जेब पर जल्द अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कंपनी के CEO विली वॉल्श ने फ्लाइट टिकट महंगे होने के संकेत दिए हैं। सितंबर तिमाही में भारी घाटे के बाद एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानिए किराया बढ़ाने की क्या वजह है और आगे क्या होगा।

5.IDBI Bank की बिक्री पर राहुल गांधी और निर्मला सीतारमण में जुबानी जंग! ₹53,000 करोड़ की डील पर आमने-सामने

IDBI Bank की ₹53,000 करोड़ की डील को लेकर राहुल गांधी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आमने-सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने सरकारी बैंक बेचने और कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। वहीं, सीतारमण ने कांग्रेस के दौर के पुराने कर्जों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानिए पूरा विवाद।