IndiGo की फ्लाइट टिकट हो सकती है महंगी! ₹1,879 करोड़ के घाटे के बाद CEO ने कहा- किराया बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo से सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले दिनों में टिकट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। बढ़ते फ्यूल खर्च और रुपये की गिरती कीमत ने कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में एयरलाइन अब अपने खर्च को संभालने के लिए टिकट की कीमतों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि कंपनी ने किराया बढ़ाने, अपने घाटे और खर्च को लेकर क्या कहा है।

advertisement

फ्लाइट टिकट महंगा करने की तैयारी

IndiGo के CEO विली वॉल्श (Willie Walsh) ने गुरुवार को वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि फ्यूल का बिल काफी बढ़ गया है। ऐसे में टिकट का किराया बढ़ाने के अलावा कंपनी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि, एयरलाइन की कोशिश होगी कि यात्रियों पर कम से कम बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि IndiGo के कम किराए वाले मॉडल ने भारत में हवाई सफर को बढ़ावा दिया है।

₹1,879 करोड़ का हुआ घाटा

IndiGo की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में ₹1,879.1 करोड़ का घाटा हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹2,582.1 करोड़ का नुकसान हुआ था। यानी पिछले साल के मुकाबले घाटा कम हुआ है, लेकिन कंपनी अब भी मुनाफे में नहीं आ सकी है।

कमाई बढ़ी लेकिन खर्च भी बढ़ गया

सितंबर तिमाही में IndiGo की कुल इनकम बढ़कर ₹24,311.9 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल ₹19,599.5 करोड़ थी। हालांकि, कंपनी का कुल खर्च ₹26,188.4 करोड़ रहा। सबसे ज्यादा दबाव फ्यूल की कीमतों से आया। एयरक्राफ्ट फ्यूल पर खर्च 67.2% बढ़कर ₹9,966.8 करोड़ पहुंच गया।

फ्यूल महंगा होने की क्या वजह?

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और दुनिया में बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के कारण फ्यूल महंगा हुआ है। इसके अलावा रुपये की कीमत गिरने से भी एयरलाइन का खर्च बढ़ा है। इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए IndiGo समेत दूसरी एयरलाइंस टिकट पर फ्यूल सरचार्ज भी लगा रही हैं।

खर्च घटाने पर CEO ने क्या कहा?

विली वॉल्श ने साफ किया कि कंपनी फिलहाल बड़े स्तर पर कॉस्ट कटिंग की योजना नहीं बना रही है। उनके मुताबिक, IndiGo के पास मजबूत लिक्विडिटी यानी नकदी की अच्छी स्थिति है। कंपनी छोटे स्तर पर खर्च कम करने के विकल्प तलाशेगी। वॉल्श ने अगस्त में CEO बनने के बाद अपनी पहली मीडिया बातचीत में यह बात कही।

कितनी बड़ी है IndiGo?

IndiGo के पास 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। कंपनी रोजाना 2,200 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाती है और 140 डेस्टिनेशन को जोड़ती है। इनमें करीब 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। एयरलाइन के मुताबिक, पिछले साल उसने 12.3 करोड़ यात्रियों को सफर कराया था।