शेयर बाजार में गिरावट के वक्त कितना कैश रखना जरूरी? एक्सपर्ट ने बताया निवेश का सही फॉर्मूला

शेयर बाजार में गिरावट आने पर कई निवेशक इसे खरीदारी का अच्छा मौका मानते हैं। लेकिन बार-बार गिरावट पर पैसा लगाने से एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। पिछले संवत वर्ष में कई निवेशकों के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने हर गिरावट पर निवेश किया, लेकिन जब बाजार में आगे और मौके आए तो उनके पास लगाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। ऐसे में संवत 2083 की शुरुआत के साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में पर्याप्त कैश रखने की सलाह दे रहे हैं।

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बाजार में गिरावट के बीच क्यों जरूरी है कैश?

पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा विंडे के मुताबिक, पिछले साल निवेशकों के सामने सबसे बड़ी परेशानी पैसों की कमी रही। कई लोगों ने बाजार की हर गिरावट पर निवेश किया, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उनका ज्यादातर पैसा पहले ही लग चुका है।

पूजा विंडे का कहना है कि निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही कुछ पैसा अपने पास भी रखना जरूरी है। इससे बाजार में अच्छे मौके मिलने पर निवेश करने की गुंजाइश बनी रहती है।

निवेशकों को कितना कैश रखना चाहिए?

पूजा विंडे के मुताबिक, हर परिवार को अपने 6 से 9 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। यह पैसा अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के काम आता है।

इसके अलावा निवेशकों को अपने पास 5 से 10 फीसदी अतिरिक्त पैसा भी रखना चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर बाजार में लगाया जा सके।

इस रकम को लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में रखा जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं।

दिवाली बोनस से निवेश का अच्छा मौका?

पूजा विंडे ने दिवाली के आसपास मिलने वाले बोनस को भी निवेश के लिहाज से अहम बताया। उनका कहना है कि नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान मिलने वाली अतिरिक्त रकम को एकमुश्त इक्विटी निवेश में लगाने पर विचार करना चाहिए।

खासतौर पर जब बाजार में गिरावट हो और बेहतर कीमतों पर निवेश का मौका मिल रहा हो, तब ऐसी रकम उपयोगी साबित हो सकती है।

संवत 2083 में निवेशकों को क्या करना चाहिए?

एक्सपर्ट् का कहना है कि निवेशकों को बाजार की गिरावट से घबराकर अपनी SIP बंद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखना जरूरी है।

शेयर बाजार, डेट, गोल्ड और कैश की निवेश में अलग-अलग भूमिका होती है। इसलिए किसी एक एसेट में सारा पैसा लगाने के बजाय सही एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए।

सबसे जरूरी बात यह है कि इमरजेंसी फंड और निवेश के लिए रखे गए पैसे को अलग रखें। गिरते बाजार में बहुत जल्दी पूरा कैश खत्म करने से बचें, ताकि आगे बेहतर मौका मिलने पर निवेश किया जा सके।