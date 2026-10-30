दिल्ली के 20 बाजारों के ₹12 हजार करोड़ के कारोबार पर संकट, व्यापारियों ने सोनिया गांधी से लगाई गुहार

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर रैली की तारीख बदलने की मांग की है। संगठन का कहना है कि दिवाली से ठीक पहले होने वाली इस रैली से दिल्ली के 20 प्रमुख बाजारों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। CTI के मुताबिक, इन बाजारों में रोजाना करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है।

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दिवाली के बाद रैली कराने की मांग

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी रैली का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिवाली के पीक सीजन में अपना कारोबार बचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दिवाली है। ऐसे में 1 नवंबर खरीदारी और माल की सप्लाई के लिहाज से बेहद अहम दिन है।

संगठन ने मांग की है कि रैली को 10-11 नवंबर के बाद आयोजित किया जाए।

15 से 20 हजार वाहनों की पार्किंग बनेगी समस्या

CTI के मुताबिक, प्रस्तावित रैली में 10 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है। इन्हें लाने के लिए करीब 15 से 20 हजार बसों, कारों और अन्य वाहनों की जरूरत पड़ सकती है।

संगठन का कहना है कि रामलीला मैदान में 200 बड़ी बसों की पार्किंग की भी सुविधा नहीं है। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, अजमेरी गेट और चांदनी चौक के आसपास भारी जाम लग सकता है।

दिल्ली के 20 बाजारों पर पड़ सकता है असर

CTI के अनुसार, रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में चांदनी चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस, खारी बावली, भागीरथ पैलेस, चावड़ी बाजार और करोल बाग जैसे प्रमुख बाजार हैं।

इन बाजारों में रोजाना करीब 5,000 ट्रक और टेम्पो सामान लेकर आते हैं, जबकि लगभग 3,000 वाहन दिल्ली-NCR और दूसरे राज्यों में माल पहुंचाते हैं। व्यापारियों को आशंका है कि जाम के कारण सामान की आवाजाही रुक सकती है।

31 अक्टूबर से ही ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका

CTI ने दावा किया है कि रैली के लिए वाहन 31 अक्टूबर से ही दिल्ली पहुंचने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग से यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

संगठन ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए आयोजन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौरान 5,000 से 7,000 लोगों के आने पर भी कई घंटे जाम लगा था।

राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी से उम्मीद

CTI ने रैली को बुराड़ी मैदान में कराने का विकल्प भी दिया है, जहां संगठन के मुताबिक 15,000 वाहनों की पार्किंग की जगह है।

बृजेश गोयल ने बताया कि राहुल गांधी को पहले तीन पत्र लिखे जा चुके हैं। अब व्यापारियों को उम्मीद है कि सोनिया गांधी उनकी मांग पर विचार करेंगी और दिवाली के बाद रैली कराने का फैसला लिया जाएगा।