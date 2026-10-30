PM Modi Gujarat Visit: गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, किसानों को ₹19,000 करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बनासकांठा में किसानों और पशुपालकों से जुड़े एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री यहां ₹14,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत करीब ₹19,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे में बनास डेयरी का कार्यक्रम, रोड शो और जनसभा भी शामिल है।

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सुबह 9 बजे बनासकांठा पहुंचेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे गुजरात के बनासकांठा पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वह बनास डेयरी के 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' का दौरा करेंगे। इसके बाद बनास डेयरी के परिसर में ही प्रधानमंत्री का रोड शो आयोजित किया जाएगा।

करीब सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री जनसभा के लिए मंच पर पहुंचेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

कुर्सियों की जगह खाट पर बैठेंगे किसान

प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आज पीएम किसान उत्सव दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की खास बात किसानों और पशुपालकों के बैठने की व्यवस्था होगी।

कार्यक्रम में किसानों और पशुपालकों के लिए कुर्सियों की जगह खाट लगाई जाएंगी। यानी प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने वाले किसान और पशुपालक खाट पर बैठकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

किसानों के खाते में आएगी पीएम-किसान की 24वीं किस्त

प्रधानमंत्री मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत करीब ₹19,000 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।

किसानों के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में पीएम-किसान योजना की किस्त जारी करना प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसानों और पशुपालकों से जुड़ी अन्य विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे।

₹14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री बनासकांठा में ₹14,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया जाएगा।

इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बनास डेयरी के 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह इस सेंटर का दौरा भी करेंगे।

अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार का भी होगा शिलान्यास

प्रधानमंत्री के दो दिवसीय गुजरात दौरे में अहमदाबाद मेट्रो से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। वह अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2A यानी एयरपोर्ट एक्सटेंशन और फेज-2B यानी गिफ्ट सिटी एक्सटेंशन का शिलान्यास करेंगे।

इस तरह प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे में किसानों और पशुपालकों से जुड़े कार्यक्रमों के साथ विकास परियोजनाओं और मेट्रो विस्तार पर भी खास ध्यान रहेगा।