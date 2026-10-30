IDBI Bank की बिक्री पर राहुल गांधी और निर्मला सीतारमण में जुबानी जंग! ₹53,000 करोड़ की डील पर आमने-सामने

IDBI Bank की बिक्री को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच विवाद तेज हो गया है। राहुल गांधी ने सरकारी बैंकों को बेचने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं, सीतारमण ने कांग्रेस के समय बैंकों में गलत तरीके से लोन बांटने का आरोप लगाया है। दोनों नेताओं के बीच यह विवाद बैंक की बिक्री, कर्मचारियों के भविष्य और पुराने कर्ज से जुड़े कई सवालों तक पहुंच गया है।

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राहुल गांधी ने बैंक की बिक्री पर उठाए सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने IDBI Bank के कर्मचारियों को लिखे खुले पत्र में कहा कि सात साल पहले बैंक घाटे में था, लेकिन पिछले साल इसने ₹9,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। उन्होंने इसका श्रेय कर्मचारियों की मेहनत को दिया।

राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी बैंक देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं, न कि बेचने के लिए। कांग्रेस हमेशा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है।

संसद में किए पुराने वादे की याद दिलाई

राहुल गांधी के मुताबिक, सरकार ने 2003 में संसद से वादा किया था कि IDBI Bank में कम से कम 50% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी।

कांग्रेस के समय में IDBI बना - देश का उद्योग खड़ा करने के लिए। मोदी के समय में पहले बोली देखी गई, फिर दाम तय हुआ। कांग्रेस के time पे बैंक बनते थे। मोदी के time में बिकते हैं। मैं IDBI बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ। https://t.co/uLT7mWTYyr — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 30, 2026

फिलहाल सरकार और LIC के पास बैंक की करीब 95% हिस्सेदारी है, लेकिन बिक्री के बाद यह घटकर 34% रह जाएगी। राहुल ने कहा कि भले ही यह वादा कानून में दर्ज नहीं है, लेकिन संसद से किया वादा देश की जनता से किया वादा है। उन्होंने कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ी शर्तों और सुरक्षा पर भी चिंता जताई।

₹53,000 करोड़ में IDBI Bank की डील

केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को IDBI Bank की 60.72% हिस्सेदारी कनाडा की Fairfax Financial Holdings को करीब ₹53,000 करोड़ यानी 5.5 अरब डॉलर में बेचने की मंजूरी दी।

Fairfax सरकार की 30.48% हिस्सेदारी करीब ₹26,620 करोड़ और LIC की 30.24% हिस्सेदारी करीब ₹26,440 करोड़ में खरीदेगी।

डील में प्रति शेयर कीमत ₹81 तय हुई है, जबकि दो स्वतंत्र वैल्यूएशन एजेंसियों ने ₹75.99 की फेयर वैल्यू तय की थी। इसे भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया गया है।

निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में बैंकों को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया गया। बैंक कर्मचारियों पर प्रभावशाली लोगों को लोन देने का दबाव बनाया जाता था।

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उन्होंने कहा कि Videocon, Winsome, ABG Shipyard और Kingfisher जैसी कंपनियों के लोन खराब होने से IDBI Bank को भारी नुकसान हुआ।

बैंक को बचाने के लिए ₹25,000 करोड़ से ज्यादा दिए

सीतारमण के मुताबिक, मोदी सरकार को IDBI Bank खराब हालत में मिला था। सरकार ने ₹25,000 करोड़ से ज्यादा की पूंजी डालकर और बेहतर मैनेजमेंट के जरिए बैंक की स्थिति सुधारी।

उन्होंने कहा कि बैंक की बिक्री में सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। इस संबंध में DIPAM भी सफाई दे चुका है।

टाटा विवाद के बाद अब IDBI पर टकराव

सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में प्रभावशाली लोगों को आसानी से लोन मिलता था, जबकि आम लोगों को मुश्किल होती थी। अब यह व्यवस्था बदल चुकी है।

इससे पहले दोनों नेताओं के बीच टाटा ग्रुप के बोर्डरूम विवाद पर भी तीखी बहस हुई थी। अब IDBI Bank की बिक्री ने सरकार और विपक्ष के बीच नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।