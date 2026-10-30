Indian Economy: भारत की GDP ग्रोथ 7.35% रहने का अनुमान, वित्त मंत्रालय ने बताया कहां से मिल रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय की नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में देश की आर्थिक रफ्तार, महंगाई, विदेशी व्यापार और रुपये की स्थिति पर अहम जानकारी दी गई है। एक तरफ घरेलू कारोबार में मजबूती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया में चल रहे तनाव से कई चुनौतियां भी बनी हुई हैं। आइए जानते हैं कि रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अनुमान लगाए गए हैं और आगे किन बातों पर नजर रहेगी।

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GDP ग्रोथ 7.35% रहने का अनुमान

वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल GDP ग्रोथ 7.35% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही थी।

यह अनुमान मंत्रालय के नाउकास्टिंग मॉडल से लगाया गया है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में पेश किया गया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिजली और एनर्जी की खपत, पोर्ट ट्रैफिक, GST कलेक्शन और ऑटोमोबाइल बिक्री में मजबूती से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है।

IMF और RBI का क्या अनुमान?

IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.0% कर दिया है। वहीं, वर्ल्ड बैंक, OECD और RBI ने 7.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया है।

पश्चिम एशिया संकट से महंगाई का खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी संकट से दुनियाभर में महंगाई बढ़ रही है। कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए ग्लोबल महंगाई का अनुमान 3.7% से बढ़ाकर 4.7% किया गया है।

महंगाई बढ़ने से लोगों की खरीदने की ताकत घट सकती है। इससे डिमांड और ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा। वहीं, AI से जुड़े निवेश में कमी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार धीमी कर सकती है।

खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर राहत?

महंगाई को काबू करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए 'कांदा एक्सप्रेस', चीनी डीलरों पर स्टॉक लिमिट और कच्चे खाने के तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती से कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

हालांकि, अल नीनो के तेज होने से रबी की बुवाई प्रभावित हो सकती है। त्योहारों में बढ़ती डिमांड भी महंगाई बढ़ा सकती है।

कच्चा तेल और ब्याज दरों पर नजर

पश्चिम एशिया में समुद्री माल ढुलाई की दिक्कतों और महंगे कच्चे तेल से कंपनियों की लागत बढ़ने का खतरा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने सरकारी तेल कंपनियों को सीधे डॉलर की लिक्विडिटी देने और करेंसी में सट्टेबाजी रोकने के कदम उठाए हैं। हाल में बढ़ाई गई ब्याज दरों का महंगाई पर कितना असर होगा, यह RBI के लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा।

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विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कैसी?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति फिलहाल स्थिर है। सामान के एक्सपोर्ट में मजबूती और सर्विस सेक्टर से कमाई ने ट्रेड बैलेंस को सहारा दिया है।

अप्रैल-अगस्त FY27 के दौरान बढ़े करंट अकाउंट डेफिसिट को विदेशी पूंजी, खासकर बैंकिंग सेक्टर में आए निवेश से फंडिंग मिली।

रुपये पर दबाव के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व पर्याप्त है। इससे देश 10.3 महीने तक के इंपोर्ट का खर्च उठा सकता है। हालांकि, ग्लोबल अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतें आगे भी चुनौती बनी रह सकती हैं।