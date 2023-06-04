scorecardresearch
टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी का प्रीपेड प्लान तो जरूर है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये एक डेटा पैक है. इसका मतलब कि अगर आपके बेस प्लान में मिलने वाला डेटा बेनिफिट खत्म हो गया है तो आप इस प्लान से रिचार्ज कर डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

New Delhi,UPDATED: Jun 4, 2023 17:22 IST
Airtel प्रीपेड यूजर के लिए खुशखबरी! कंपनी आपके लिए एक सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आई है. जानिए इस प्लान के साथ आपको क्या कुछ खास मिलेगा। ₹49 के रिचार्ज में इस 6 जीबी डेटा मिलेगा और इस प्लान की वैलिडिटी 1 दिन है। यदि आप एक दिन में 6 जीबी डेटा यूज कर सकते हैं, तो यह प्लान आपके लिए खास हो सकता है। एयरटेल की 4G और 5G सर्विस 3 हजार से अधिक शहरों और गांवों में उपलब्ध है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी का प्रीपेड प्लान तो जरूर है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये एक डेटा पैक है. इसका मतलब कि अगर आपके बेस प्लान में मिलने वाला डेटा बेनिफिट खत्म हो गया है तो आप इस प्लान से रिचार्ज कर डेटा का फायदा उठा सकते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस प्लान के साथ आपको कितने दिनों की वैलिडिटी और कितना डेटा मिलेगा?

Airtel 49 Plan: की बेनिफिट्स
₹49 रुपये वाले इस डेटा प्लान के साथ कंपनी की तरफ से 6GB हाई स्पीड डेटा ऑफर किया जाएगा. अगर बात वैलिडिटी की करें तो इस प्लान के साथ केवल 1 दिन की वैधता दी जा रही है. इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 6GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये प्लान आप लोगों को पसंद आ सकता है। 

एयरटेल की 4G/5G सर्विस

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि भारती एयरटेल की 4G और 5जG सर्विस देशभर के 3 हजार से ज्यादा शहरों और गावों में उपलब्ध है। 6GB डेटा वाला डेटा पैक रिलायंस जियो के पास भी उपलब्ध है। 

अधिक डेटा वाला एयरटेल के प्लान

एयरटेल के अधिक डाटा और अधिक वैलिडिटी वाला प्लान लेना चाहते हैं तो आप एयरटेल का ₹999 वाला प्रीपेड रिचार्ज प्लान ले सकते हैं। इस प्लान के साथ प्रतिदिन 2.5GB मिलता है। इन प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं इन प्लान के साथ 3 महीने की अपोलो 24|7 सर्किल मेंबरशिप, फ्री हेलो ट्यून, विंक म्यूजिक और एयरटेल एक्सट्रीम एप का फ्री एक्सेस भी मिलता है। वहीं आप इससे कम का प्लान चाहते हैं तो आप एक महीने वाला एयरटेल का ₹399 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। दो महीने की वैलिडिटी चाहते हैं तो आपको ₹699 रुपये वाला प्लान लेना होगा। इन प्लान के साथ प्रतिदिन 3GB डाटा, अमेजन प्राइम मेंबरशिप और लंबी वैलिडिटी मिलती है।

Published On:
Jun 4, 2023