scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMega IPO: भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में मुकेश अंबानी! Jio के जरिए ₹52200 करोड़ जुटाने का प्लान

Mega IPO: भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में मुकेश अंबानी! Jio के जरिए ₹52200 करोड़ जुटाने का प्लान

अगर यह IPO आगे बढ़ता है, तो यह न केवल देश में अब तक के सभी घरेलू पब्लिक ऑफरिंग्स को पीछे छोड़ देगा, बल्कि यह 2025 के ग्लोबल स्तर पर भी सबसे बड़े IPOs में गिना जाएगा।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 30, 2025 16:47 IST

Reliance Jio IPO: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी टेलीकॉम यूनिट जियो इंफोकॉम (Jio Infocomm) को शेयर बाजार में लिस्ट करने का प्लान कर रही है। जी हां, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस इस प्रस्तावित IPO के जरिए ₹52,200 करोड़ (लगभग $6 अरब) जुटाने की योजना बना रही है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। यह IPO अगले साल लॉन्च हो सकता है, हालांकि कंपनी ने इसकी तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फिलहाल आईपीओ का प्लान शुरुआती फेज में है, और कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। अगर यह आईपीओ आगे बढ़ता है, तो यह न केवल देश में अब तक के सभी घरेलू पब्लिक ऑफरिंग्स को पीछे छोड़ देगा, बल्कि यह 2025 के ग्लोबल स्तर पर भी सबसे बड़े IPOs में गिना जाएगा।

तिमाही नतीजों की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने जून तिमाही में 24.8% की बढ़त के साथ ₹7,110 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹5,698 करोड़ था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 23.9% बढ़कर ₹18,135 करोड़ पहुंच गया, और EBITDA मार्जिन 51.8% रहा, जो एक साल पहले 49.7% था।

ARPU भी 14.9% बढ़कर ₹208.8 पहुंच गया। साथ ही, जियो के 5G यूजर बेस ने 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अब 213 मिलियन हो गया है।

वर्तमान में कौन सा आईपीओ से देश का सबसे बड़ा?

अब तक भारत का सबसे बड़ा आईपीओ Hyundai Motor India का रहा है, जिसने 2024 में ₹28,000 करोड़ जुटाए थे, और इससे पहले का रिकॉर्ड LIC के नाम था। लेकिन जियो का संभावित IPO इन दोनों रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ सकता है।

2016 में लॉन्च हुई Reliance Jio Infocomm देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में शामिल है, जिसने भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी का चेहरा ही बदल दिया। जियो की पब्लिक लिस्टिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों और बाजार दोनों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 30, 2025