Newsशेयर बाज़ारदिग्गज निवेशक मधु केला समर्थित Steel Infra Solutions का जल्द आएगा आईपीओ, ₹96 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल

दिग्गज निवेशक मधु केला समर्थित Steel Infra Solutions का जल्द आएगा आईपीओ, ₹96 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल

कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर दिया है। इस IPO में ₹96 करोड़ के फ्रेश इश्यू और 1.42 करोड़ इक्विटी शेयर का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 30, 2025 16:18 IST

Steel Infra Solutions Company IPO: दिग्गज निवेशक मधु केला द्वारा समर्थित स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस कंपनी (Steel Infra Solutions Company) जल्द ही आईपीओ लाने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर दिया है। इस IPO में ₹96 करोड़ के फ्रेश इश्यू और 1.42 करोड़ इक्विटी शेयर का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा।

OFS के तहत प्रमोटर्स के साथ-साथ मधुसूदन केला के MK वेंचर्स, Meridian Investments, Setu Securities, Flute Aura Enterprises और Prime Securities अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। MK वेंचर्स की कंपनी में हिस्सेदारी 21.34% और Meridian Investments की हिस्सेदारी 6.61% है।

दिल्ली आधारित स्टील इन्फ्रा सॉल्यूशंस कंपनी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन और इरेक्शन सर्विस प्रदान करती है। इसके पास देशभर में छह निर्माण इकाइयों में सालाना 1 लाख मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता है और 2018 से अब तक 187 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। कंपनी FY27 तक वडोदरा इकाई में 15,000 MT की अतिरिक्त निर्माण क्षमता जोड़ने की योजना में है।

IPO से प्राप्त रकम का उपयोग वडोदरा, हैदराबाद और भिलाई यूनिट्स में पूंजीगत खर्च, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। कंपनी के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में Atmastco, Everest Industries, Pennar Industries और Interarch Building Products शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने ₹33 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 32.7% की वृद्धि है। वहीं, राजस्व ₹636.1 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10.9% अधिक है। IPO के लिए DAM Capital Advisors एकमात्र मर्चेंट बैंकर के रूप में काम कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 30, 2025