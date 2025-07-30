scorecardresearch
किसानों के खाते में जल्द आने वाले हैं ₹2000, चेक करें आपकी किस्त रुकी तो नहीं

PM Kisan Yojana: करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हुआ। केंद्र सरकार अगस्त में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेगी। इस किस्त का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को होगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2025 15:40 IST
pm kisan yojana
पीएम किसान कार्यक्रम की तैयारियों पर बैठक

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को जल्द ही ₹2000 की अगली किस्त मिलने वाली है। सरकार ने एलान किया है कि 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान करीब ₹20,500 करोड़ की रकम जारी करेंगे, जो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में DBT के जरिए भेजी जाएगी।

9 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

PM Kisan Yojana की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 19 किस्तों का लाभ मिल चुका है और अब 20वीं किस्त का पैसा आने वाला है। इस बार करीब 9.3 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा।

कैसे चेक करें स्टेटस?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, तो pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर "Beneficiary Status" पर क्लिक करें। यहां आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और “Get Data” पर क्लिक करें। स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है।

ये काम जरूरी

सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की e-KYC अपडेट नहीं है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। e-KYC जरूरी है लेकिन इसके साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड और जमीन के कागज भी सही होने चाहिए। आधार और बैंक में नाम की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए, वरना पैसा अटक सकता है।

पैसा नहीं आए तो क्या करें?

अगर 2 अगस्त के बाद भी पैसा नहीं आता है या मैसेज नहीं मिलता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक करें और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। फिर भी दिक्कत हो तो नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग से संपर्क करें। आप हेल्पलाइन नंबर 011-23381092 पर कॉल कर सकते हैं या pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

