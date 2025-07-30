High Return Mutual Fund: आज हम आपको टाटा म्यूचुअल फंड (Tata Mutual Fund) के एक ऐसे स्कीम के बारे में बताएंगे जिसने सिर्फ 1 साल में निवेशकों को 21% से ज्यादा रिटर्न दिया है। ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। लेकिन इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने 1 साल में ही ऐसा रिटर्न दिया है जो निवेशकों को आमतौर पर तीन साल में देखने को मिलता है। जिस फंड की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर इंडेक्स फंड (Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund).

Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund

इस फंड को लॉन्च हुए अभी सिर्फ 1 साल और 3 महीने हुए है। यह फंड 26 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया था। इस फंड का मकसद खर्चों से पहले, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर इंडेक्स (टीआरआई) के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर इंडेक्स (Nifty MidSmall Healthcare TRI) है।

27 जुलाई 2025 तक इस फंड के तहत 160.59 करोड़ रुपये का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है। 29 जुलाई तक इस फंड का लेटेस्ट NAV 13.51 रुपये है।

Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund Returns

टाटा निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर इंडेक्स फंड ने निवेशकों को बीते एक साल में 21.31% का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले 10,000 रुपये का LumpSum निवेश किया होता तो अभी तक उसके पास 12,144 रुपये का कॉर्पस होता।

इस फंड ने शुरुआत से ही अब तक 23.17% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर किसी निवेशक ने शुरुआत से ही इस फंड में पैसा लगाया होता तो अब तक उसके पास 12,783 रुपये का कॉर्पस होता।

Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund : Top 5 Holdings

म्यूचुअल फंड के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून 2025 तक इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 5 शेयर:

Max Healthcare Institute Ltd. - 16.04%



Lupin Ltd. - 7.93%



Fortis Healthcare Ltd. - 7.00%



Aurobindo Pharma Ltd. - 5.37%



Laurus Labs Ltd. - 4.80%



