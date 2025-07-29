scorecardresearch
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2025 17:30 IST

Mutual Fund Complaint: म्यूचुअल फंड निवेश के लिए सबसे लोकप्रिय ऑप्शन में से एक है। ऐसे में इससे जुड़ी शिकायतें आना भी आम बात है। चाहे वो शिकायतें डिविडेंड न मिलने की हो, रिडेम्पशन में देरी की हो, मिस-सेलिंग की हो या फिर अनावश्यक शुल्क का आरोप हो। इन मामलों में सही समाधान प्रक्रिया जानना हर निवेशक के लिए जरूरी है। चलिए जानते हैं आप कैसे शिकायत कर सकते हैं और कैसे आपको समाधान मिलेगा?

शुरुआत कहां से करें?

सबसे पहले निवेशक को अपनी शिकायत सीधे उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) या फंड हाउस से करनी चाहिए, जिससे उसने निवेश किया है। लगभग सभी AMC ग्राहक सहायता हेल्पलाइन, ईमेल सपोर्ट, ऑनलाइन पोर्टल या फिजिकल ब्रांच के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा देती हैं। फोलियो नंबर, ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देना इस प्रक्रिया में मददगार होता है। अधिकतर मामले यहीं पर हल हो जाते हैं।

अगर फंड हाउस से समाधान न मिले तो?

अगर 21-30 दिनों में AMC की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं हो, तो अगला कदम है SEBI की SCORES (SEBI Complaints Redressal System) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना। निवेशक को scores.sebi.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें नाम, PAN, मोबाइल और ईमेल जैसे KYC विवरण मांगे जाते हैं। लॉगिन के बाद ‘Mutual Funds’ श्रेणी चुनकर विशिष्ट AMC के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। यहां दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प भी होता है।

शिकायत दर्ज होते ही एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिससे शिकायत के स्टेटस को रियल-टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। SEBI यह शिकायत संबंधित AMC को भेजता है, जो तय समय सीमा में जवाब देने के लिए बाध्य होता है।

अगर SCORES से भी राहत न मिले?

ऐसे मामलों के लिए SEBI ने Online Dispute Resolution (ODR) प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जहां काउंसिलेशन और आर्बिट्रेशन के जरिए विवाद सुलझाए जाते हैं। अधिक जटिल मामलों के लिए यह एक अतिरिक्त विकल्प है। साथ ही, निवेशक चाहें तो SEBI के मुंबई स्थित Office of Investor Assistance and Education को फिजिकल शिकायत भी भेज सकते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
