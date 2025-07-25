NFO Alert: आज यानी शुक्रवार 25 जुलाई को ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च गई दो नई स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्सक्रिप्शन खुल चुका है। निवेशक इन दोनों फंड्स के एनएफओ को 8 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इन दोनों फंड के बारे में एक-एक कर जानते हैं।

Motilal Oswal Special Opportunities Fund

मोतीलाल ओसवाल स्पेशल ऑपर्च्युनिटीज फंड का एनएफओ 25 जुलाई से 8 अगस्त तक खुला है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 14 अगस्त को हो सकता है। स्पेशल परिस्थिति थीम पर आधारित यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। अजय खंडेलवाल मोतीलाल ओसवाल स्पेशल ऑपर्च्युनिटीज फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

इस फंड का वर्तमान एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹1,17,829 करोड़ है और 25 जुलाई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है। इस फंड का निवेश उद्देश्य लंबी अवधि में पैसे को बढ़ाना, उन खास अवसरों में निवेश करके जो खास परिस्थितियों में पैदा होते हैं - जैसे किसी कंपनी में बदलाव (कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग), मर्जर या अधिग्रहण, सरकारी नीतियों या नियमों में बदलाव, नई तकनीक या ट्रेंड, उभरते हुए सेक्टर, या ऐसी कंपनियां जो अस्थायी चुनौतियों से गुजर रही हों।

इस फंड में निवेशक न्यूनतम 500 रुपये की SIP और न्यूनतम 500 रुपये का LumpSum निवेश कर सकते हैं।

Zerodha Multi Asset Passive FoF

ज़ेरोधा मल्टी एसेट पैसिव FoF का एनएफओ 25 जुलाई से 8 अगस्त तक खुला है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 13 अगस्त को हो सकता है। केदारनाथ मिराजकर, ज़ेरोधा मल्टी एसेट पैसिव एफओएफ फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

इस फंड का वर्तमान एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) ₹6,657 करोड़ है और 25 जुलाई 2025 तक इसका लेटेस्ट NAV ₹10 है। इस फंड में निवेशक न्यूनतम 100 रुपये की SIP और न्यूनतम 100 रुपये का LumpSum निवेश कर सकते हैं।

यह फंड पैसिव निवेश दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न एसेट क्लास - इक्विटी, डेट और कमोडिटीज में विविध निवेश उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।