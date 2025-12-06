scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹101.5 करोड़ जुटाने की तैयारी! इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में लगातार लग रहा है अपर सर्किट - आपका दांव है?

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 6, 2025 13:22 IST

693.86 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) के स्टॉक में पिछले कुछ कारोबारी दिन से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट पर बंद हुआ था। इससे पहले गुरुवार को भी शेयर में अपर सर्किट लगा था। 

सम्बंधित ख़बरें

अब शुक्रवार 5 दिसंबर को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी 4,06,00,000 वारंट प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी करेगी, जिनकी कीमत ₹25 प्रति वारंट तय की गई है।

पूरी तरह कन्वर्ट होने पर कंपनी को कुल ₹101.5 करोड़ मिलेगें। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि Choice Strategic Advisors LLP ने ₹25 करोड़ और Accufolio Risers LLP ने ₹25 करोड़ निवेश करने का निर्णय लिया है, जिसमें दोनों 1,00,00,000-1,00,00,000 वारंट सब्सक्राइब करेंगे।

यह भागीदारी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेवलपमेंट पर मजबूत भरोसे को दिखाती है। कंपनी इस फंड का उपयोग अपनी सब्सिडियरी कंपनियों में क्षमता विस्तार (CAPEX), वर्किंग कैपिटल को मजबूत बनाने और नए अवसरों के लिए वित्तीय लचीलापन बढ़ाने में करेगी।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गोयल ने कहा कि निवेशकों की मजबूत भागीदारी और प्रमोटर द्वारा कुल वारंट्स का लगभग आधा हिस्सा लेने का निर्णय हमारी रणनीति पर गहरे विश्वास को दर्शाता है। ₹101.5 करोड़ की यह फंडिंग हमारी सहायक कंपनियों की CAPEX और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को मजबूत करेगी, जिससे हम अपने संचालन का विस्तार, दक्षता में वृद्धि और नए विकास अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

Integrated Industries Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 5 प्रतिशत या 1.41 रुपये चढ़कर 29.80 रुपये पर बंद हुआ था।

Integrated Industries के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है। 

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
