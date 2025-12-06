टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी, सर टेलीवेंचर लिमिटेड (Sar Televenture Limited) ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद निवेशकों को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी।

एनएसई पर लिस्ट यह शेयर शुक्रवार को 7.34% या 16.95 रुपये चढ़कर 248 रुपये पर बंद हुआ था। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एनएसई फाइलिंग में बताया की उसने ₹208.46 करोड़ की बड़ी फंडिंग हासिल की है। यह राशि वारंट जारी कर जुटाई गई है, जिसमें प्रसिद्ध निवेशक, संस्थागत फंड और प्रमोटर समूह शामिल हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने ₹207 प्रति वारंट की दर से 1,00,70,500 वारंट जारी कर कुल ₹208.46 करोड़ जुटाए हैं। इसमें Founder Collective Fund (दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला समर्थित) और Choice Strategic Advisors LLP से करीब ₹25-25 करोड़, प्रमोटर समूह से लगभग ₹82 करोड़ और अन्य निवेशकों से ₹68 करोड़ शामिल हैं।

कंपनी ने बताया कि वो यह फंड वर्किंग कैपिटल मजबूत करने, कैपेक्स आवश्यकताओं को पूरा करने, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के विस्तार और वित्तीय लचीलापन बढ़ाने में उपयोग करेगी। यह पूंजी कंपनी की क्षमता बढ़ाने और बड़े टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी।

फंड जुटाने को लेकर SAR टेलिवेंचर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, राहुल साहदेव ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत उत्साहजनक है कि हमें Founder Collective Fund (मधुसूदन केला समर्थित), Choice Strategic Advisors LLP और अन्य प्रतिष्ठित निवेशकों का मजबूत समर्थन मिला है। उन्होंने आगे कहा कि प्रमोटर समूह द्वारा लगभग ₹82 करोड़ का निवेश करना हमारी रणनीति पर उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। यह ₹208.46 करोड़ की फंडिंग हमारे वर्किंग कैपिटल को मजबूत करेगी, हमारी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी) के CAPEX को सपोर्ट देगी और ऑपरेशनल एक्सपेंशन को तेज करेगी। हमें विश्वास है कि यह निवेश SAR टेलिवेंचर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मजबूत मूल्य निर्माण की दिशा में आगे ले जाएगा।

Sar Televenture के बारे में

कंपनी 4G/5G टावर इंस्टॉलेशन, हाई-परफॉर्मेंस फाइबर नेटवर्क और रेजिडेंशियल- कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सेवाओं में काम करती है।