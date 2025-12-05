Ola Electric Share: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर शुक्रवार को फिर फिसला और 3.85% टूटकर रिकॉर्ड लो ₹34.73 तक पहुंच गया। बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी दिखी और खबर लिखे जानें तक स्टॉक दोपहर 1:51 बजे तक बीएसई पर 1.25% या 0.45 रुपये गिरकर 35.67 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

पिछले एक महीने में यह 28% से ज्यादा गिर चुका है, जबकि 2025 में अब तक इसमें करीब 59% की भारी गिरावट आ चुकी है। भविष्य अग्रवाल की यह कंपनी, जो कभी भारत की ई-2W मार्केट में टॉप पर रहती थी, नवंबर में पांचवें नंबर पर खिसक गई। हीरो मोटोकॉर्प की ईवी यूनिट Vida ने उसे पीछे छोड़ चौथा स्थान ले लिया है।

निवेशक क्या करें- Buy, Sell or Hold?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के डायरेक्टर–इक्विटी स्ट्रैटेजी कांति बथिनी ने कहा कि कभी ईवी-टू-व्हीलर सेगमेंट का ‘पोस्टर बॉय’ रही ओला इलेक्ट्रिक नए लॉन्च और कई पहलों के बावजूद लगातार कमजोर हो रही है। बथिनी के मुताबिक जिन निवेशकों के पास यह शेयर है, वे इसे Hold रख सकते हैं क्योंकि इस भाव पर बेचकर निकलना मुश्किल है। यह स्टॉक सिर्फ हाई-रिस्क निवेशकों के लिए ही ठीक है।

टेक्निकल चार्ट के मुताबिक दबाव अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टॉक लगातार सपोर्ट तोड़ रहा है और मोमेंटम ओवरसोल्ड जोन में फंसा है।

एंजेल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्णन ने कहा कि शेयर तेज गिरावट के बाद ऑल-टाइम लो पर है। सेटअप कमजोर है और 40-42 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है। फिलहाल इंतजार की रणनीति ही सही रहेगी।

बोनांजा के टेक्निकल एनालिस्ट द्रुमिल विठलानी ने कहा कि शेयर सभी अहम ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और हाल में 39-40 का सपोर्ट भी टूट गया है, जिससे दबाव और बढ़ा है। उनका कहना है कि आरएसआई 16 पर बेहद ओवरसोल्ड है और अभी कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं है। एक्सपर्ट ने कहा कि सपोर्ट 32.50 और 30 पर दिख रहा है, जबकि रेसिस्टेंस 41-42 और उसके ऊपर 45.50 व 48.50 पर है।

अनंद राठी के सीनियर मैनेजर-टेक्निकल रिसर्च जिगर एस पटेल ने भी 30 को मजबूत सपोर्ट और 40 को मुख्य रेसिस्टेंस बताया। उनके अनुसार, 40 के ऊपर क्लीन ब्रेकआउट से 43 की ओर मूव बन सकती है और शॉर्ट-टर्म में ट्रेडिंग बैंड 30-43 का रह सकता है।

Ola Q2 FY26 Results

कंपनी के नतीजे भी दबाव में दिखे हैं। जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में ओला इलेक्ट्रिक का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस घटकर ₹418 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹495 करोड़ था। हालांकि ऑपरेशंस से रेवेन्यू 43% गिरकर ₹690 करोड़ रह गया, जो Q2 FY25 में ₹1,214 करोड़ था।