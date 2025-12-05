3 साल में 14800% का बंपर रिटर्न! आज लगा अपर सर्किट - फंड रेजिंग पर आज हो सकता है बड़ा फैसला

Penny Stock: ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाली स्मॉल कैप कंपनी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) के स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी का शेयर बीएसई पर 5% चढ़कर 29.80 रुपये पर स्थिर था।

स्टॉक में आज यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण आई। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 10:45 बजे तक कंपनी के 21,20,159 (21.2 लाख) इक्विटी शेयरो में ट्रेड हुआ है।

पिछले 1 हफ्ते में इस शेयर ने निवेशकों को 14 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 साल में देखें तो स्टॉक ने निवेशकों को 14800% का तगड़ा रिटर्न दिया है।

आज फंड रेजिंग पर होना है फैसला

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड-रेजिंग प्लान पर विचार करने के लिए शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 को बैठक करेंगे।

Integrated Industries Q2FY26 और H1FY26 Results

कंपनी ने मजबूत Q2FY26 और H1FY26 वित्तीय रिजल्ट पेश की है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट सेल्स 43% सालाना वृद्धि के साथ ₹286.86 करोड़ रहा जो पिछले साल ₹186.60 करोड़ था। इसके अलावा PAT भी 108% बढ़कर ₹29.89 करोड़ पर रहा।

H1FY26 के आधार पर देखें तो कंपनी का नेट सेल्स 64% बढ़कर ₹536.72 करोड़ रहा जबकि नेट प्रॉफिट दोगुना होकर ₹54.66 करोड़ हो गया।

Integrated Industries के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।