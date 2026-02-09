एनबीएफसी सेक्टर की इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में हलचल! Q3 में 16% बढ़ा AUM- शेयर प्राइस 50 रुपये से कम

एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के शेयर में आज हलचल देखने को मिल रही है। सुबह 10:44 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.36% या 0.49 रुपये गिरकर 35.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 0.97% या 0.35 रुपये टूटकर 35.57 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

हाल ही में कंपनी ने Q3FY26 रिजल्ट को जारी किया था और आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Q3FY26 में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) सालाना आधार पर 16% बढ़कर ₹55,082 मिलियन हो गया है। इस तिमाही में लोन वितरण (Disbursement) 7% बढ़कर ₹10,574 मिलियन रहा, जो क्रेडिट की लगातार मजबूत मांग को दर्शाता है।

कंपनी ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 492 नए टचप्वाइंट जोड़े, जिससे कुल संख्या 22 राज्यों में 4,872 तक पहुंच गई। ग्राहकों की संख्या भी बढ़कर लगभग 1.4 करोड़ हो गई, जिसमें से करीब 16 लाख नए ग्राहक इसी तिमाही में जुड़े।

एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है, जहां GNPA 0.83% और NNPA 0.66% रहा। कलेक्शन एफिशिएंसी 98.8% रही, जो बेहतर रिकवरी को दिखाती है। दिसंबर 2025 तक कुल उधारी ₹38,579 मिलियन रही, जबकि उधारी की लागत घटकर 10.3% हो गई है, जो पिछले साल की समान तिमाही से 92 बेसिस पॉइंट कम है।

कंपनी की कुल आय 18% बढ़कर ₹2,401 मिलियन हो गई और नेट इंटरेस्ट इनकम 19% बढ़कर ₹1,453 मिलियन रही। कंपनी ने ₹663 मिलियन का अब तक का सबसे अधिक तिमाही PAT दर्ज किया, जो 6% की सालाना वृद्धि को दिखाता है। NIM 6.6% पर स्थिर रहा, जबकि ROA 3.8% और ROE 12.6% रहा।

कंपनी की पूंजी स्थिति भी मजबूत है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 38.3% और टियर-1 कैपिटल 30.7% रहा। कंपनी की नेटवर्थ 18% बढ़कर ₹17,404 मिलियन हो गई, जो मजबूत वित्तीय आधार को दर्शाती है।