9 दिसंबर को ये NBFC कंपनी लेगी दो बड़े फैसले! ₹50 से कम वाले इस शेयर में आई आज तेजी - Details

NBFC Stock: 3,359.77 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) का शेयर आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। सुबह 10:25 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.74% या 0.27 रुपये चढ़कर 36.94 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 0.52% या 0.19 रुपये की तेजी के साथ 36.99 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई पर शेयर आज 36.70 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 37.19 रुपये को टच कर लिया है।

स्टॉक में आज तेजी इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि Paisalo Digital Limited के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक 9 दिसंबर 2025 को होने जा रही है।

इस बैठक में मुख्य रूप से दो प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। पहला प्रस्ताव- कंपनी द्वारा नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) को निजी तरीके (Private Placement) से जारी कर उनकी अलॉटमेंट से जुड़ा होगा।

दूसरा प्रस्ताव- फंड जुटाने से जुड़ा है, जिसके तहत कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करके पूंजी जुटाने पर फैसला लेगी।

Paisalo Digital के बारे में

कंपनी उन लोगों को लोन देती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें आम तौर पर बैंकिंग सिस्टम से आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता। कंपनी का नेटवर्क काफी बड़ा है। यह भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,380 टचपॉइंट्स के जरिए अपनी सर्विस देती है।

कंपनी का मकसद छोटे आमदनी वाले, इनकम बढ़ाने में मदद करने वाले लोन को आसान बनाना है और भारत के लोगों के लिए एक विश्वसनीय और आसानी से पहुंचने वाला वित्तीय पार्टनर के रूप में स्थापित करना है।