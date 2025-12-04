Affordable Sport Bikes: अगर आप एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आप ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते हैं तो हम आपको ऐसे पांच बेहतरीन ऑप्शन बताएंगे जिन्हें आप ₹6 लाख से कम में अपने घर ला सकते हैं।

ये बाइक्स शुरुआती राइडर्स से लेकर ट्रैक पर अपनी स्किल्स को तेज करने वालों के लिए एकदम सही हैं। इन विकल्पों में KTM से लेकर Kawasaki तक के बाइक शामिल हैं। चलिए जानते हैं कौन-कौन से बजट फ्रेंडली स्पोर्ट्स बाइक आप खरीद सकते हैं।

1. KTM RC390

KTM RC 390 एक दमदार स्पोर्ट्स बाइक है, जिसे खास तौर पर रेसिंग और हाई-परफॉर्मेंस राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 373cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो तेज एक्सेलरेशन और स्पीड देता है। बाइक में डुअल-चैनल ABS, क्विक-शिफ्टर, स्लिपर क्लच, और TFT डिस्प्ले जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो इसे तकनीक के मामले में और भी स्मार्ट बनाते हैं। KTM RC390 की एक्स-शोरूम कीमत ₹3.23 लाख से शुरू होती है।

2. Aprilia RS457

इस प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक में आपको 457cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो स्मूद पावर और बेहतर एक्सेलरेशन देता है। बाइक में राइड-बाय-वायर, तीन राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत ₹4.23 लाख है।

3. Kawasaki Ninja 300

यह एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड स्पोर्ट्स बाइक है, जो शुरुआती और मिड-लेवल राइडर्स के लिए बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। इसमें 296cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो स्मूद पावर डिलीवरी और बेहतर हाई-एंड परफॉर्मेंस देता है। बाइक में डुअल-चैनल ABS, स्लिपर क्लच और आरामदायक राइडिंग पोज़िशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ₹3.17 लाख से शुरू होती है।

4. Yamaha R3

इसमें 321cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो तेज एक्सेलरेशन और स्थिर हाई-स्पीड राइडिंग का अनुभव देता है। बाइक में डुअल-चैनल ABS, LED लाइट्स और आरामदायक राइडिंग पोजिशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹3.39 लाख है।

5. Kawasaki Ninja 500

इसमें 451cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो स्मूद पावर और तेज एक्सेलरेशन प्रदान करता है। बाइक में डुअल-चैनल ABS, स्लिपर क्लच, TFT डिस्प्ले और राइडिंग मोड्स जैसी फीचर्स मिलते हैं, जो राइडिंग को सुरक्षित और मज़ेदार बनाते हैं। इस स्पोर्ट्स बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.66 लाख है।