NFO Alert: मिराए एसेट म्यूचुअल फंड ने दो नए ETF लॉन्च किए हैं- Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF और Mirae Asset Nifty Top 20 Equal Weight ETF.

इन नई पेशकशों के साथ फंड हाउस ने डिविडेंड-फोकस्ड और लार्ज-कैप ईक्वल-वेट स्ट्रैटेजी में अपना पोर्टफोलियो और मजबूत किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दोनों ETFs का NFO खुल चुका है और 10 दिसंबर तक निवेशक इसमें भाग ले सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, डिविडेंड लीडर्स ETF BSE 500 Dividend Leaders 50 TRI को ट्रैक करेगा, जबकि Nifty Top 20 Equal Weight ETF बड़े ब्लू-चिप शेयरों वाले Nifty Top 20 Equal Weight TRI को फॉलो करेगा।

कंपनी का कहना है कि डिविडेंड ETF का मकसद निवेशकों को उन कंपनियों में हिस्सा देना है जो लंबे समय से लगातार डिविडेंड देती आई हैं और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है। वहीं ईक्वल-वेट ETF Nifty 50 के अंदर की 20 सबसे बड़ी कंपनियों में बराबर वेट देकर निवेश को अधिक बैलेंस बनाता है। ये कंपनियां बैंकिंग, टेलीकॉम, ऑटो, टेक, इंफ्रा और कंजम्पशन जैसी इंडस्ट्रीज शामिल है।

मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) के हेड ऑफ ETF प्रोडक्ट्स सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा कि डिविडेंड लीडर्स स्थिरता और लंबी अवधि की वेल्थ क्रिएशन का अनोखा मेल देते हैं। ऐसी कंपनियां गवर्नेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगातार मजबूत प्रदर्शन दिखाती हैं।

Dividend Leaders 50 ETF BSE 500 यूनिवर्स से उन कंपनियों में निवेश करेगा जिनका कम से कम पांच साल का लिस्टिंग हिस्ट्री है और जो बीते दस साल में 80% समय डिविडेंड देती रही हैं। ऐसी कंपनियां मजबूत कैश फ्लो और वित्तीय अनुशासन के चलते स्थिर आय चाहने वालों के लिए सही मानी जाती हैं।

वहीं Nifty Top 20 Equal Weight ETF देश की सबसे बड़ी 20 कंपनियों में बराबर वेट देता है, जो कुल मार्केट कैप का 46.5% हिस्सा रखती हैं। बड़े शेयर आम तौर पर कम उतार-चढ़ाव वाले होते हैं और गिरावट के दौर में पोर्टफोलियो को सहारा देते हैं।