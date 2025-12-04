₹60 से कम वाले इस शेयर को खरीदने की मची लूट! बैक टू बैक लग रहा अपर सर्किट - बाजार खुलने से पहले दी बड़ी जानकारी

scorecardresearch
शेयर में तेजी के पीछे का कारण कंपनी द्वारा दिया गया एक बड़ा अपडेट है जिसे कंपनी ने आज बाजार खुलने के ठीक पहले जारी किया है। सुबह 10:28 बजे तक स्टॉक 5 प्रतिशत चढ़कर 52.99 रुपये पर स्थिर था।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 4, 2025 10:47 IST

Spice Lounge Food Works Share: मल्टी-फॉर्मेट फूड सर्विस कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के स्टॉक में आज एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा है। यह शेयर बुधवार को भी अपर सर्किट पर बंद हुआ था। आज सुबह 10:28 बजे तक स्टॉक 5 प्रतिशत चढ़कर 52.99 रुपये पर स्थिर था।

शेयर में तेजी के पीछे का कारण कंपनी द्वारा दिया गया एक बड़ा अपडेट है जिसे कंपनी ने आज बाजार खुलने के ठीक पहले जारी किया है। 

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे अंतरराष्ट्रीय QSR ब्रांड Wing Zone के लिए एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज अधिकार मिला है। कंपनी, जो 500+ कर्मचारियों और 75 साल से अधिक के संयुक्त हॉस्पिटैलिटी अनुभव के साथ Buffalo Wild Wings, Wing Zone, Blaze Kebabs, Tortilla और उसकी टेक सब्सिडियरी TekSoft Systems Inc. जैसे ब्रांड संचालित करती है, अब भारत में Wing Zone के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और देशभर में विस्तार की जिम्मेदारी संभालेगी।

Wing Zone दुनिया भर में अपने चिकन-आधारित मेन्यू, सिग्नेचर सॉसेज, बोल्ड फ्लेवर्स और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। कंपनी के चेयरपर्सन मोहन कर्जेला के लीडरशिप में Wing Zone को भारत में हाई-स्ट्रीट स्टोर्स और क्लाउड किचन मॉडल, दोनों के जरिए पेश किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों तक ब्रांड की पहुंच बन सके।

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी जनवरी 2026 में बेंगलुरु के कोरमंगला में भारत के पहले Wing Zone आउटलेट की शुरुआत करेगी। कोरमंगला को युवा ग्राहकों, भारी फुटफॉल और मजबूत QSR मार्केट के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे लॉन्च लोकेशन के लिए चुना गया है।

इसके बाद कंपनी बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में विस्तार करेगी, और आगे मल्टी-लेवल स्ट्रेटजी के तहत अन्य प्रमुख शहरों में भी पहुंच बनाने की योजना है। यह अधिग्रहण कंपनी की तेजी से बढ़ते भारतीय QSR सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने और एक मल्टी-ब्रांड फूड सर्विस पोर्टफोलियो बनाने का हिस्सा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
