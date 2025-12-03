Abakkus Mutual Fund ने लॉन्च की पहली इक्विटी स्कीम, फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश का मौका - इस दिन खुल रहा है NFO

Abakkus Mutual Fund ने अपनी पहली इक्विटी स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम का नाम Abakkus Flexi Cap Fund है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 8 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा।

इस ओपन-एंडेड स्कीम के जरिए फंड हाउस ने आधिकारिक रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री ले ली है। फंड बड़ी, मिड और स्मॉल-कैप सभी तरह की कंपनियों में निवेश करेगा। इस फंड के फंड मैनेजर संजय दोशी होंगे। निवेशकों को इस स्कीम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 रखा गया है।

कंपनी का दावा है कि यह फ्लैगशिप फंड लंबी अवधि में पूंजी बढ़त देने के लिए तैयार किया गया है। स्कीम कम से कम 65% निवेश इक्विटी और इक्विटी से जुड़े साधनों में रखेगी। बाकी पोर्टफोलियो में अधिकतम 35% हिस्सा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक REITs और InvITs में जा सकता है। इसका बेंचमार्क BSE 500 TRI होगा।

फंड की सबसे बड़ी खासियत इसका इन-हाउस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क MEETS है, जिसे Abakkus अपनी सभी स्कीमों में इस्तेमाल करता है। MEETS में मैनेजमेंट क्वालिटी, अर्निंग्स स्ट्रेंथ, सेक्टरल ट्रेंड्स, वैल्यूएशन और स्ट्रक्चरल अवसर जैसे पहलू शामिल होते हैं। कंपनी कहती है कि इससे ऐसे बिजनेस चुने जाते हैं जिनमें मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और भरोसेमंद प्रॉफिट ग्रोथ दिखती है।

फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस 'फाइव Ds' यानी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक्स, डोमेस्टिक डिमांड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। करीब 1,500 स्टॉक्स की यूनिवर्स से आइडिया डिस्कवरी, MEETS से डीप रिसर्च, फिर मैक्रो और माइक्रो व्यू बनाना, इन्वेस्टमेंट थीसिस तैयार करना और आखिर में सख्त अनुशासन के साथ पोर्टफोलियो बनाना।

Abakkus AMC ने लॉन्च पर कहा कि हमारा Flexi Cap Fund MEETS फ्रेमवर्क पर आधारित है, जो मैनेजमेंट क्वालिटी, अर्निंग्स स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल अवसर और सही टाइमिंग को एक साथ जोड़ता है। Abakkus का अनुमान है कि जब नाममात्र GDP 10-12% की रफ्तार से बढ़ सकता है, तब कॉरपोरेट अर्निंग्स भी टिकाऊ रहेंगी।