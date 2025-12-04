Vivo X300 vs OnePlus 15: कैमरा, परफॉर्मेंस और कीमत में किसका पलड़ा भारी?

Vivo X300 vs OnePlus 15: वीवो ने इस हफ्ते भारत में अपनी Vivo X300 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जो MediaTek Dimensity 9500 के 3nm चिपसेट पर चलता है और सीधे OnePlus 15 को टक्कर देता है। प्रीमियम फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस फोटोग्राफी चाहने वाले ग्राहकों के लिए Vivo X300 और OnePlus 15 दो अच्छे ऑप्शन बनकर उभरे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन दोनों के बीच किस फोन ने बाजी मारी है।

डिस्प्ले

Vivo X300 में 6.31-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz टच सैंपलिंग देता है। इस फोन कॉम्पैक्ट बॉडी मिलती है और इसका वजह 190 ग्राम है।

दूसरी ओर OnePlus 15 बड़ा 6.78-इंच QHD+ AMOLED पैनल लाता है, जिसमें 165Hz तक रिफ्रेश रेट और 1Hz की लो-वेरिएबल रेंज मिलती है। 1,800 निट्स ब्राइटनेस और 20:9 रेश्यो इसे गेमिंग और वीडियो के लिए ज्यादा इमर्सिव बनाते हैं, हालांकि इसका वजन 215 ग्राम है।

परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस में दोनों ही 3nm चिपसेट पर चलते हैं। Vivo X300 Dimensity 9500 और Vivo के Pro Imaging VS1 और V3+ चिप्स के साथ आता है, जो फोटोग्राफी के लिए खास तौर पर ट्यून किया गया हैं।

इसमें 16GB LPDDR5x RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज तक मिलता है। OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 और Adreno 840 GPU है, साथ ही 3D वेपर चेंबर और 360 Cryo-Velocity कूलिंग जैसी आक्रामक थर्मल टेक्नोलॉजी दी गई है।

कैमरा

Vivo X300 में Zeiss वाला 200MP OIS मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP टेलीफोटो (3x ऑप्टिकल) मिलता है। फ्रंट पर 50MP कैमरा है। यह सेटअप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और वैकल्पिक Zeiss 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर सपोर्ट करता है।

OnePlus 15 का ट्रिपल-कैमरा सिस्टम 50MP+50MP+50MP है जो Sony IMX906 मेन सेंसर, JN5 टेलीफोटो (3.5x ऑप्टिकल) और OV50D अल्ट्रावाइड के साथ आता है। वीडियो में यह 8K/30fps और 4K/120fps तक रिकॉर्ड कर सकता है।

बैटरी

बैटरी के मोर्चे पर OnePlus 15 का पलड़ा भारी है। इसमें 7,300mAh सिलिकन-कार्बन बैटरी दी गई है, जिसके साथ 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग मिलती है।

Vivo X300 की 6,040mAh बैटरी 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

दोनों फोन 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6, NFC और GPS जैसी स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी लाते हैं। Vivo को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जबकि OnePlus 15 इसका डिटेल वर्जन- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K क्लेम करता है। दोनों में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हैं।

प्राइस

कीमत की बात करें तो Vivo X300 का प्राइस ₹75,999 से शुरू होकर ₹85,999 तक जाता है। इस फोन की बिक्री 10 दिसंबर से शुरू होगी।

OnePlus 15 थोड़ा सस्ता है। यह ₹72,999 से शुरू होकर ₹79,999 तक जाता है। इसके फोन वनप्लस की वेबसाइट और Amazon पर उपलब्ध है।

Vivo X300 या OnePlus 15?

Vivo X300 कॉम्पैक्ट डिजाइन और हाई-रेजोल्यूशन कैमरा चाहने वालों के लिए बेहतर विकल्प लगता है, जबकि OnePlus 15 बड़े डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, लंबी बैटरी लाइफ और हाई-फ्रेम-रेट वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण मल्टीमीडिया और गेमिंग यूजर्स को ज्यादा अपील करता है।