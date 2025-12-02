scorecardresearch
त्योहारी सीजन के बाद भी जारी है बंपर बिक्री! नवंबर में टूटे रिकॉर्ड - मारुति, टाटा, किआ ने की छप्परफाड़ कमाई

नवंबर में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की थोक बिक्री (फैक्ट्री से डीलरों को भेजी गई गाड़ियां) में पिछले साल के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 2, 2025 17:17 IST
AI Generated Image

Auto News: भारत के कार बाजार में तेजी का दौर जारी है। अक्टूबर में रिकॉर्ड बिक्री के बाद, नवंबर 2025 में भी कारों की बिक्री ने नए शिखर को छुआ है। यह दिखाता है कि त्योहारी सीजन खत्म होने के बावजूद ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ है।

बड़ी कंपनियों का शानदार प्रदर्शन

नवंबर में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की थोक बिक्री (फैक्ट्री से डीलरों को भेजी गई गाड़ियां) में पिछले साल के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वॉल्यूम के हिसाब से दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनियां, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ने भी घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री में साल-दर-साल आधार पर 22% की शानदार वृद्धि दर्ज की।

वहीं, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने नवंबर में 50,340 यूनिट्स की मासिक घरेलू बिक्री हासिल की, जो पिछले साल के मुकाबले 4.3% अधिक है।

छोटे और प्रीमियम सेगमेंट में भी उछाल

दक्षिण कोरियाई मास-प्रीमियम कार निर्माता किआ ने तो भारतीय बाजार में उतरने के बाद से सबसे बेहतरीन नवंबर बिक्री दर्ज की। कंपनी की थोक बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 24% का उछाल आया। जापानी वाहन निर्माता टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की बिक्री भी साल-दर-साल 28% बढ़कर 33,752 यूनिट पर पहुंच गई।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यात्री कार बिक्री में 1.4% की गिरावट आई थी, लेकिन अब बाजार ने जबरदस्त वापसी की है।

छोटे कार सेगमेंट की वापसी

मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कॉर्पोरेट अफेयर्स, राहुल भारती का कहना है कि बिक्री में यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि छोटे कार सेगमेंट कई सालों बाद पूरी ताकत से वापसी कर रहा है। उन्होंने इस वापसी का श्रेय ऐतिहासिक जीएसटी सुधार को दिया।

नवंबर महीने में मारुति सुजुकी की मिनी सेगमेंट की छोटी कारें, जैसे ऑल्टो और एस-प्रेसो, की बिक्री में साल-दर-साल 26.6% की बड़ी बढ़ोतरी हुई, जो 12,347 यूनिट्स रही।

मांग में जबरदस्त तेजी

मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एंड सेल्स, पार्थो बनर्जी ने बाजार की तेजी पर कमेंट करते हुए कहा कि हम बहुत जबरदस्त मांग देख रहे हैं। बाजार में गजब का उत्साह है। हमारे पास अभी भी करीब 1.5 लाख यूनिट्स की पेंडिंग बुकिंग है। नवंबर में हमारी खुदरा बिक्री लगभग 31% बढ़ी है।

उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल, हमारे फैक्टरी में 8 मॉडलों का स्टॉक खत्म हो गया है। सभी गाड़ियां डीलरों को भेज दी गई हैं। बाजार में इतनी मांग है। कार बाजार में बहुत तेजी है, और हमारे नेटवर्क स्टॉक में 19 दिन का माल बचा है।

एसयूवी का 'गलत नैरेटिव'

राहुल भारती ने भारतीय खरीदारों के एसयूवी को ज्यादा पसंद करने की बात को खारिज करते हुए कहा कि जीएसटी सुधार से पहले कई लोग यह गलत धारणा फैला रहे थे कि छोटी कारें नहीं खरीदी जा रही हैं क्योंकि एंट्री-लेवल ग्राहक सीधे महंगी एसयूवी खरीद रहे हैं। अगर यह सच होता, तो जीएसटी से पहले इंडस्ट्री की ग्रोथ 20% से अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन यह लगभग शून्य पर स्थिर थी। इस धारणा को अब जीएसटी सुधारों की वजह से पूरी तरह गलत साबित कर दिया गया है।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के होल-टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तरुण गर्ग और किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने भी बिक्री की इस तेजी का श्रेय हालिया जीएसटी 2.0 सुधारों और सहयोगी नीतिगत माहौल को दिया है।

