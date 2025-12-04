scorecardresearch
EPFO Grievance Portal पर PF से जुड़ी शिकायत कैसे करें दर्ज? जानिए कब तक मिलेगा जवाब

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 4, 2025 17:49 IST

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी समस्याएं अक्सर कर्मचारियों को परेशान करती हैं। कभी PF क्लेम अटक जाता है, कभी गलत बैंक डिटेल के कारण पैसा नहीं आता या कई बार सर्विस हिस्ट्री में गलती रह जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि शिकायत कहां और कैसे करें। 

EPFO ने इस समस्या के समाधान के लिए एक आसान ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध किया है जो EPFiGMS (EPFO Grievance Management System) है। यह पोर्टल PF से संबंधित हर समस्या का समाधान देता है।

EPFO Grievance Portal पर शिकायत कैसे दर्ज करें?

PF से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

इसके लिए सबसे पहले EPFO Grievance Portal पर जाएं और अपना UAN (Universal Account Number) से लॉगिन करें। 

इसके बाद PF नंबर, बैंक डिटेल और जिस प्रकार की शिकायत है, उसे चुनना होता है। शिकायत लिखकर सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिससे आप बाद में स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।

किन-किन समस्याओं की शिकायत की जा सकती है?

EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर आप PF से जुड़ी कई समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं, जैसे: 

  • PF क्लेम पेंडिंग या रिजेक्ट होना
  • PF ट्रांसफर में दिक्कत
  • बैंक डिटेल या नाम गलत
  • पेंशन से जुड़ी समस्या
  • KYC से जुड़ी परेशानी
  • रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित विवाद

यह पोर्टल लगभग हर PF संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बनाया गया है।

शिकायत का जवाब कितने दिन में मिलता है?

EPFO के नियमों के अनुसार, ग्रिवेंस दर्ज करने के बाद 15 से 30 दिनों के अंदर समाधान देना होता है। कई मामलों में शिकायत का जवाब कुछ ही दिनों के भीतर मिल जाता है। 

यदि समस्या जटिल है या दस्तावेजों की जांच जरूरी है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अधिकतम समयसीमा 30 दिन तय की गई है।

स्टेटस कैसे चेक करें?

जो शिकायत आपने दर्ज की है, उसका स्टेटस आप उसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपको जवाब नहीं मिलता या संतोषजनक सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो शिकायत को दोबारा escalate किया जा सकता है।

Dec 4, 2025