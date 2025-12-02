नोएडा vs गुरुग्राम: रियल एस्टेट में निवेश करना कहां ज्यादा फायदेमेंद रहेगा?

Noida vs Gurugram: अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास भी कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि नोएडा या गुरुग्राम में से कहां निवेश करना ज्यादा फायदेमेंद रहेगा?

गुरुग्राम एक पुराना और विकसित बाजार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कीमतों के मामले में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसके मुकाबले, नोएडा का बाजार, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे (जेवर बेल्ट), नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे शामिल हैं जो एक तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन गया है।

नोएडा का बाजार अपनी किफायती दरों, नियोजित बुनियादी ढांचे और तेज गति से बढ़ती कीमतों के लिए जाना जाता है। पिछले पांच सालों में, नोएडा में रिहायशी संपत्तियों के दाम गुरुग्राम की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। कई नोएडा लोकेशन्स पर तो कीमतें लगभग दोगुनी या उससे ज्यादा हो गई हैं।

कहां निवेश करें?

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म RealVisory के संस्थापक सौरव शर्मा ने बताया कि नोएडा वह जगह है जहां वैल्यू बन रही है, और गुरुग्राम वह जगह है जहां वैल्यू को कैश किया जा रहा है। एक भविष्य है, दूसरा बेंचमार्क है और निवेशकों को दोनों जगह निवेश करना चाहिए।

हालांकि, Lohia Worldspace के निदेशक पीयूष लोहिया का मानना है कि नोएडा अब केवल रिहायशी गलियारा नहीं रहा, बल्कि एक रिजनल ग्रोथ इंजन बन गया है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नियोजित औद्योगिक जमीन, रिजनल रेल प्रोजेक्ट और हाल के नीतिगत सुधार सामूहिक रूप से नोएडा को लंबी अवधि के रियल एस्टेट प्राइस की दौड़ में गुरुग्राम पर एक एज देते हैं।

कीमतें: कहां कितना उछाल?

नोएडा के कई क्षेत्रों में कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है:

सेक्टर 150 (नोएडा): यहां अपार्टमेंट की कीमतें ₹11,000 से ₹12,000 प्रति वर्ग फुट के बीच हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे: इस बेल्ट पर अपार्टमेंट की कीमतें ₹16,000 से ₹17,000 प्रति वर्ग फुट के दायरे में हैं।

जेवर एयरपोर्ट के पास: पिछले पांच सालों में अपार्टमेंट की कीमतों में 158% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। यहां दरें ₹3,950 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹10,200 प्रति वर्ग फुट हो गई हैं।

इसके अलावा, गुरुग्राम का बाजार लक्जरी और कमर्शियल सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखता है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर प्रोपर्टी की दरें ₹18,000 से ₹19,000 प्रति वर्ग फुट हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अपार्टमेंट की कीमतें लगभग ₹15,000 प्रति वर्ग फुट हैं।

बड़े प्रोजेक्ट्स से मिल रहा बूस्ट

नोएडा की इस तेज ग्रोथ के पीछे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का बड़ा हाथ है। इन सबने पिछले पांच सालों में कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी की मांग को काफी बढ़ा दिया है।

रियल एस्टेट जानकारों का कहना है कि निवेशकों को भावनाओं से परे होकर सिर्फ Demand vs Supply पर ध्यान देना चाहिए। जिस भी माइक्रो-मार्केट में मांग, आपूर्ति से ज्यादा होगी, वह संपत्ति बनाएगी, पिन कोड चाहे कोई भी हो।