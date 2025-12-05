IndiGo flight cancellations: यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करते हुए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी सभी उड़ानें आधी रात तक रद्द कर दी हैं। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक पर अचानक लिए गए इस फैसले से सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए हैं।

क्यों हुआ इतना बड़ा फैसला?

सूत्रों के अनुसार, एयरलाइन की चल रही ऑपरेशनल चुनौतियों (Operational Challenges) के कारण यह उड़ानें रद्द की गईं हैं। पहले ही दिन में 220 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी थीं, और अब ताजा अपडेट यह पुष्टि करता है कि दिल्ली एयरपोर्ट से बाकी सभी IndiGo उड़ानों को भी दिनभर के लिए रोक दिया गया है। इससे कुल 235 उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

यह संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ी गड़बड़ी का हिस्सा है, जिसने पूरे भारत के कई एयरपोर्ट को प्रभावित किया है, जिसके कारण IndiGo की कुल 400 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली के अलावा, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

क्रू की कमी से बिगड़े हालात

IndiGo पिछले कुछ समय से परिचालन में आ रही दिक्कतों से से जूझ रही है जिनमें मुख्य रूप से केबिन क्रू की कमी और अन्य लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएं शामिल हैं। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

IndiGo ने DGCA को भरोसा दिया था कि वह 10 फरवरी, 2026 तक अपने परिचालन को स्थिर कर लेगी। हालांकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए, कई यात्री अपनी यात्रा योजनाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें।