IndiGo के लिए और गहराया संकट, एक ही दिन में 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द; यात्री परेशान- DGCA ने मांगी रिपोर्ट

IndiGo: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के यात्रियों को शुक्रवार को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने एक ही दिन में 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि देश भर के कई एयरपोर्ट पर अन्य उड़ानों में भी लंबी देरी हुई। इस अव्यवस्था के चलते सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर लंबे समय तक फंसे रहे।

advertisement

बड़े एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, उड़ानें रद्द होने का सबसे ज्यादा असर बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर दिखा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेले 220 से ज्यादा उड़ानें (आगमन और प्रस्थान दोनों) रद्द की गईं। इसके अलावा, बेंगलुरु में 100 से ज्यादा और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। इन प्रमुख एयरपोर्ट के अलावा, देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी IndiGo की कई उड़ानों को रद्द किया गया या उनमें लंबी देरी हुई।

क्यों हो रही है उड़ानें रद्द?

यह संकट परिचालन (Operational) से जुड़ी समस्याओं के कारण बताया जा रहा है, जिसमें केबिन क्रू की उपलब्धता में चल रही दिक्कतें भी शामिल हैं।

विमानन मंत्रालय की कड़ी निगरानी

IndiGo की उड़ानों में बड़े पैमाने पर हो रही इस देरी और रद्दीकरण को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।

बता दें कि गुरुवार को भी IndiGo की देश भर में 550 उड़ानें रद्द हुई थीं, जिससे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर खासकर असर पड़ा था।

गुरुवार को, IndiGo ने DGCA को भरोसा दिलाया था कि 10 फरवरी, 2026 तक उड़ान संचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा।

लगातार बिगड़ते हालात

IndiGo पिछले कुछ दिनों से लगातार परिचालन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। गुरुवार को ही 300 से अधिक उड़ानें रद्द हुई थीं। इससे पहले, नवंबर 2025 में भी एयरलाइन को 1,232 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं, जिसके बाद उड्डयन नियामक की नजर इस पर टिक गई थी।

इस लगातार बिगड़ते संकट के जवाब में, DGCA ने स्थिति की जांच शुरू कर दी है और IndiGo से सर्विस में आई इतनी बड़ी गिरावट का स्पष्टीकरण मांगा है। IndiGo ने इन समस्याओं के लिए कई कारण बताए हैं, जिनमें स्टाफ की कमी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की विफलता और एयरपोर्ट प्रतिबंध शामिल हैं।

IndiGo के मुताबिक, नवंबर में 1,232 रद्दीकरणों में से 755 स्टाफिंग की वजह से, 92 ATC की विफलता से, 258 एयरपोर्ट प्रतिबंधों से और बाकी 127 अन्य कारणों से हुए थे।

एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगी है और कहा है कि IndiGo की टीमें इन देरी के बढ़ते असर को कम करने और स्थिति को सामान्य करने के लिए... नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA के साथ मिलकर काम कर रही हैं।