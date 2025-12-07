इस स्मॉल कैप कंपनी को NHAI से मिला 2 बड़ा ऑर्डर! सोमवार को नजर रखिएगा - 5 साल में मिल चुका है 15000% का रिटर्न

रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) का शेयर कल यानी सोमवार 8 दिसंबर को निवेशकों के रडार पर रहेगा। इस कंपनी का मार्केट कैप 879.60 करोड़ रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों को बीते 5 साल में 15870.83% का रिटर्न दिया है।

advertisement

इसका कारण कंपनी द्वारा शनिवार को दी गई दो बड़ी जानकारी है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसे NHAI से 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं।

पहले फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी को महाराष्ट्र के सांगली-सोलापुर हाईवे (NH-166) पर स्थित अंकाधाल टोल प्लाजा (किमी 274.800) पर टोल वसूली का काम एक साल के लिए दिया गया है।

टोल वसूली के साथ-साथ कंपनी को टोल प्लाजा के आस-पास बने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, रखरखाव और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य लगभग ₹41.97 करोड़ है।

दूसरे फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसे तमिलनाडु में होसुर से कृष्णागिरी सेक्शन (NH-44) के किमी 87.500 पर स्थित कृष्णागिरी टोल प्लाजा पर एक वर्ष के लिए टोल वसूली का काम दिया गया है।

कंपनी को न केवल टोल वसूली करनी होगी बल्कि टोल प्लाजा के पास स्थित सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, रखरखाव और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट का कुल वैल्यू लगभग ₹235.42 करोड़ है।

Hazoor Multi Projects Share Price

शुक्रवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.48% या 0.56 रुपये चढ़कर 38.33 रुपये पर बंद हुआ था।

Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।