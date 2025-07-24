scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडरेगुलर इनकम चाहिए लेकिन निवेश खत्म नहीं करना चाहते? जानिए कब शुरू करें SWP

रेगुलर इनकम चाहिए लेकिन निवेश खत्म नहीं करना चाहते? जानिए कब शुरू करें SWP

SWP को आप अपनी निवेशित राशि को खत्म किए बिना नियमित आय का जरिया बना सकते हैं।लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर SWP कब शुरू करना सही होता है? चलिए डिटेल में जानते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 24, 2025 14:08 IST

When to start SWP: भारतीय निवेशकों के बीच जैसे-जैसे निवेश और वित्तीय जानकारी बढ़ रही है वैसे-वैसे लोग पैसों से जुड़े फैसले समझदारी से ले रहे हैं। इसी बीच एक तरीका यह भी फेमस है कि रेगुलर इनकम के लिए पूरे निवेश को रिडीम किए बिना पैसा निकालना।इसके लिए Systematic Withdrawal Plan (SWP) एक बेहतरीन ऑप्शन है जो म्यूचुअल फंड निवेश से तय अंतराल पर एक निश्चित रकम निकालने की सुविधा देता है। SWP को आप अपनी निवेशित राशि को खत्म किए बिना नियमित आय का जरिया बना सकते हैं।लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर SWP कब शुरू करना सही होता है? चलिए डिटेल में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

SWP क्या है और कैसे काम करता है?

SWP एक ऐसी योजना है जिसमें निवेशक अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स से हर महीने, तिमाही या सालाना एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं। SIP के विपरीत, SWP का मुख्य उद्देश्य होता है नियमित कैश फ्लो सुनिश्चित करना, खासकर रिटायरमेंट के बाद या जब निवेशक को मंथली इनकम की जरूरत पड़ती है।

SWP शुरू करने का सही समय?

SWP शुरू करने का सबसे सही समय तब होता है जब आपकी निवेश की अवधि पूरी हो चुकी हो, जैसे रिटायरमेंट के समय या किसी लॉन्ग टर्म टारगेट को हासिल करने के बाद। यह निर्णय आपकी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता और निवेश की राशि पर निर्भर करता है। बस जरूरी यह है कि आपका कॉर्पस इतना बड़ा हो कि लंबे समय तक नियमित निकासी हो सके और पैसा भी खत्म ना हो।

रिटायरमेंट के बाद की इनकम के लिए उपयोगी विकल्प

रिटायरमेंट के बाद SWP एक स्थिर इनकम का भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। बचा हुए म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर रिटर्न मिलना जारी रहता है। 

कब नहीं करना चाहिए SWP?

अगर मार्केट में अधिक अस्थिरता है और आपकी पूंजी सीमित है, तो SWP शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। लगातार निकासी के चलते आपकी पूंजी जल्दी खत्म हो सकती है। महंगाई, बाजार जोखिम और इमरजेंसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही SWP का निर्णय लें।

 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 24, 2025