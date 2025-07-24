scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: रुला रहा है सोने का भाव! गोल्ड ₹1040 और सिल्वर ₹1000 हुआ महंगा - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 24, 2025 12:36 IST

Gold Silver Rates Today : देश में सोने की कीमत लगातार महंगी हो रही है। हालांकि चांदी भी पीछे नहीं है। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने का रिटेल भाव आज 1040 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। वहीं चांदी की कीमत में 1000 रुपये प्रति किलोग्राम की आज बढ़ोतरी हुई है। 

गोल्ड और सिल्वर के अगर फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:26 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.56% या 557 रुपये टूटकर 98860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.30% या 349 रुपये गिरकर 115285 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9911   रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9078 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,361 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,31,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,367 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,513 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,409 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,365 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,522 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,21,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,385 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,506 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
Jul 24, 2025