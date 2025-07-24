Gold, Silver Price Today: रुला रहा है सोने का भाव! गोल्ड ₹1040 और सिल्वर ₹1000 हुआ महंगा - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : देश में सोने की कीमत लगातार महंगी हो रही है। हालांकि चांदी भी पीछे नहीं है। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने का रिटेल भाव आज 1040 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। वहीं चांदी की कीमत में 1000 रुपये प्रति किलोग्राम की आज बढ़ोतरी हुई है।

advertisement

गोल्ड और सिल्वर के अगर फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:26 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.56% या 557 रुपये टूटकर 98860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.30% या 349 रुपये गिरकर 115285 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9911 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9078 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक