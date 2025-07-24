तीन गुना खर्चीला हो गया है भारत? एक NRI की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

भारत में बढ़ती महंगाई और लोगों की लापरवाही को लेकर एक NRI (Non-Resident Indian) की Reddit पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। पोस्ट का टाइटल था “Never expected India to become this expensive and negligent” यानी "कभी नहीं सोचा था कि भारत इतना महंगा और लापरवाह हो जाएगा।" यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और इस पर हजारों लोगों ने अपनी राय दी है।

पोस्ट लिखने वाले NRI ने बताया कि वे भारत में छुट्टियां बिताने आए थे ताकि अपने माता-पिता के साथ अच्छा समय बिता सकें। उनके माता-पिता एक छोटे कस्बे में रहते हैं। लेकिन यहां आने के बाद जो हकीकत उन्होंने देखी, उससे वे हैरान रह गए। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन सच्चाई ने झटका दे दिया। हर जगह मुझे सिर्फ लापरवाही दिखी।

NRI ने लिखा कि भारत के कई शहरों में घूमने के बाद उन्हें एक बात साफ समझ आई कि लोग किसी चीज की परवाह नहीं करते। चाहे ट्रैफिक हो, सफाई हो या दूसरों की सुविधा, हर कोई सिर्फ अपनी ही सोच में मग्न दिखा। उन्होंने इसे “no common sense” वाली स्थिति बताया।

महंगाई को लेकर उन्होंने अपनी हैरानी भी जाहिर की। उनका कहना है कि जिस कस्बे में उनके माता-पिता रहते हैं, वहां का खर्च पिछले साल की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है। खाने-पीने की चीजों से लेकर होटल और सेवाओं तक सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है।

इस पोस्ट के जवाब में कई यूजर्स ने भी अपने विचार रखे। एक यूजर ने लिखा कि जो लोग भारत से बाहर चले जाते हैं, उनके लिए समय वहीं थम जाता है। लेकिन भारत लगातार बदल रहा है और विकास कर रहा है, इसलिए महंगाई और बदलाव तो होंगे ही।

एक और यूजर ने कहा कि भारत में 'वेस्टर्न बनने' की होड़ मची है। लोग लाइफस्टाइल को लेकर दिखावा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सेक्टरों में कीमतें बेवजह बढ़ रही हैं।

कुछ यूजर्स ने सरकार की टैक्स पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। एक व्यक्ति ने लिखा कि हर चीज पर GST है, इसी वजह से भारत अब बेहद महंगा हो गया है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि डिमांड और सप्लाई ही कीमत तय कर रही है, जैसा दुनिया में होता है।