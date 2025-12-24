Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट लीक! बैटरी, डिजाइन सहित सभी जानकारी यहां

एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन की दुनिया में Samsung Galaxy S सीरीज का हर साल खास इंतजार रहता है। इस सीरीज में कंपनी की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें टॉप एंड Ultra मॉडल भी शामिल होता है। इस साल कोरियन कंपनी Samsung ने Galaxy S25 Edge जैसे अल्ट्रा-स्लिम फोन के साथ नया एक्सपेरिमेंट भी किया था।

अब Galaxy S26 सीरीज का सभी को इंतजार है। पिछले कुछ हफ्तों में सामने आई जानकारियों से साफ है कि नेक्स्ट जनरेशन के फ्लैगशिप फोन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डिजाइन से लेकर परफॉर्मेंस तक, कई अपग्रेड की बात हो रही है।

लॉन्च डेट लीक

रिपोर्ट्स के मुताबिक Galaxy S26 सीरीज 25 फरवरी 2026 को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च हो सकती है। कीमतों में बड़े बदलाव की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

डिजाइन

Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra- तीनों में यूनिफाइड कैमरा मॉड्यूल मिल सकता है। अलग-अलग कैमरा कटआउट की जगह एक कॉमन मॉड्यूल दिया जा सकता है। S26 Ultra में ज्यादा गोल कोने और नए कलर ऑप्शन आने की भी उम्मीद है।

परफॉर्मेंस

Galaxy S26 सीरीज में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट कुछ मार्केट में मिल सकता है। वहीं, बाकी मार्केट्स में Exynos 2600 प्रोसेसर दिए जाने की संभावना है। इसके साथ Samsung इस बार AI फीचर्स पर खास फोकस कर सकती है।

डिस्प्ले

इस सीरिज में QHD+ AMOLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट जारी रहने की उम्मीद है। S26 Ultra और S26 Plus में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल सकती है, जबकि बेस मॉडल S26 में 6.2 इंच का डिस्प्ले बरकरार रह सकता है। Ultra मॉडल में इन-बिल्ट प्राइवेसी फीचर की भी चर्चा है।

कैमरा

कैमरा सेटअप में भी हल्के बदलाव संभव हैं। S26 और S26 Plus में नया 12MP 3x टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। Ultra मॉडल में भी 3x टेलीफोटो अपग्रेड हो सकता है, जबकि बाकी सेंसर पुराने जैसे ही रह सकते हैं।

बैटरी

S26 Ultra में 5,000mAh बैटरी के साथ 60W फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी इस सीरीज में आ सकता है।