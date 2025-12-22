Oppo Reno 15 सीरीज का भारत में लॉन्च कन्फर्म! पहली बार मिलेगा प्रो मिनी का कॉम्पैक्ट वेरिएंट

ओप्पो (Oppo) ने अपनी नई रेनो 15 (Reno 15) सीरीज का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के जरिए कंपनी भारत में पहली बार 'प्रो मिनी' मॉडल पेश करने जा रही है।

ओप्पो का कहना है कि भारत में छोटे और हाथ में आसानी से फिट होने वाले, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने Reno 15 Pro Mini को बाजार में उतारने का फैसला किया है। इस सीरीज में कुल तीन स्मार्टफोन शामिल होंगे, जिनमें Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini का नाम है।

डिजाइन

ओप्पो ने इस सीरीज के साथ अपनी नई 'होलोफ्यूजन' (HoloFusion) टेक्नोलॉजी को पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, इस तकनीक की वजह से फोन के पिछले हिस्से यानी ग्लास बैक पैनल पर एक खास तरह का थ्री-डी असर (विजुअल इफेक्ट) दिखाई देता है। इतना ही नहीं, फोन के कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर एक रिंग डिजाइन दिया गया है, जो नोटिफिकेशन आने पर हल्की रोशनी के साथ चमकता है।

Reno 15 Pro को सनसेट गोल्ड और कोको ब्राउन कलर में आ सकता है। स्टैंडर्ड Reno 15 को ग्राहक ग्लेशियर व्हाइट, ट्विलाइट ब्लू और ऑरोरा ब्लू रंगों में खरीद पाएंगे।

कॉम्पैक्ट डिजाइन में प्रो फीचर्स

Reno 15 Pro Mini को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पावरफुल फीचर्स तो चाहते हैं लेकिन फोन का साइज छोटा पसंद करते हैं। इसमें 6.32 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है।

इसकी स्क्रीन काफी ब्राइट है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक जाती है। सुरक्षा के लिए इस पर गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है। यह फोन महज 7.99mm पतला है और इसका वजन सिर्फ 187 ग्राम है।

रेनो 15 सीरीज में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग की रेटिंग मिलेगी जो फोन को धूल और पानी के छंटो से बचाएगी। फिलहाल कंपनी ने इनकी कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें जल्द ही सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।