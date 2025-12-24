scorecardresearch
आज के डिजिटल दौर में पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना बेहद आसान हो गया है। कुछ क्लिक में ही लोग अलग-अलग बैंकों और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यही आदत कई बार क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा देती है, जिसका असर फ्यूचर में लोन मिलने पर पड़ सकता है।

Delhi,UPDATED: Dec 24, 2025 17:36 IST

कितनी बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना सुरक्षित?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक महीने में एक बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। अगर बहुत जरूरी हो तो दो या अधिकतम तीन बार तक आवेदन करने से भी बड़ा नुकसान नहीं होता, बशर्ते हर अप्लिकेशन के बीच थोड़ा अंतर हो।

हालांकि, एक ही महीने में तीन बार से ज्यादा लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना क्रेडिट स्कोर के लिए खतरे की घंटी माना जाता है।

क्यों गिरता है क्रेडिट स्कोर?

हर बार जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक या वित्तीय संस्था आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है। इसे हार्ड इन्क्वायरी (Hard Inquiry) कहा जाता है।

बार-बार हार्ड इन्क्वायरी होने पर क्रेडिट ब्यूरो को संकेत मिलता है कि व्यक्ति पर अचानक ज्यादा पैसों की जरूरत है या वह वित्तीय दबाव में है। इससे क्रेडिट स्कोर 5 से 10 पॉइंट तक गिर सकता है।

कब तक रहता है असर?

हार्ड इन्क्वायरी का असर स्थायी नहीं होता। आमतौर पर इसका प्रभाव 3 से 6 महीने में धीरे-धीरे कम हो जाता है, बशर्ते इस दौरान कोई और नेगेटिव गतिविधि न हो और समय पर EMI व क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान किया जाए।

स्कोर सुरक्षित रखने के आसान उपाय

  • लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले Eligibility Check करें, यह आमतौर पर Soft Inquiry होती है
  • एक साथ कई बैंकों में आवेदन करने से बचें
  • दो अप्लिकेशन के बीच कम से कम 30-45 दिन का अंतर रखें
  • मौजूदा लोन की EMI और कार्ड का बिल समय पर चुकाएं

