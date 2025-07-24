NSDL IPO: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आईपीओ की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बीते 23 जुलाई को सेबी के पास कंपनी ने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है। इसके मुताबिक एनएसडीएल के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बुधवार 30 जुलाई 2025 को खुलेगा जिसे रिटेल निवेशक शुक्रवार 1 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

यह IPO पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, जिसमें कुल 5,01,45,001 इक्विटी शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाएंगे। IDBI बैंक इसमें 2,22,20,000 शेयर, NSE 1,80,00,001 शेयर और SBI 40,00,000 शेयर ऑफर करेगी।

अन्य सेलर की बात करें तो इसमें HDFC बैंक 40 लाख और यूनियन बैंक 5 लाख शेयर ऑफर करेंगे, जबकि SUUTI की ओर से 34,15,000 शेयर बेचे जाएंगे। सभी शेयरों का फेस वैल्यू ₹2 है।

सूत्रों के अनुसार, NSDL इस इश्यू के माध्यम से ₹3,500 से ₹4,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इससे इश्यू प्राइस बैंड ₹700-₹800 के बीच हो सकता है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। एंकर निवेशकों के लिए बोली 29 जुलाई को ओपन होगाक और उसी दिन बंद हो जाएगी।

SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन NSDL को 14 अगस्त 2025 तक लिस्टिंग पूरी करने की अंतिम समयसीमा दी गई है। इससे पहले अप्रैल में दी गई समयसीमा को NSDL पूरा नहीं कर पाई थी।

NSDL के प्रमुख शेयरधारकों में IDBI बैंक की हिस्सेदारी 26.01% और NSE की 24% है, जबकि सेबी के नियमानुसार किसी भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्था में किसी एक इकाई की हिस्सेदारी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हाल ही में NSDL की सहायक संस्था NSDL पेमेंट बैंक को RBI ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का दर्जा भी प्रदान किया है। वहीं, NSDL के अनलिस्टेड शेयरों का ISIN स्टेटस पिछले हफ्ते फ्रीज कर दिया गया था, जिससे उनका ट्रांसफर या ट्रेडिंग बंद हो गया था।

FY25 में NSDL का नेट प्रॉफिट ₹343.1 करोड़ और रेवेन्यू ₹1,535.1 करोड़ रहा। कंपनी के IPO में पात्र कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन रहेगा। रिटेल निवेशकों के लिए इस आईपीओ में 35% कोटा निर्धारित किया गया है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, IDBI कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इस इश्यू के प्रमुख बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। कंपनी की संभावित लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को BSE और NSE पर हो सकती है।