scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस पीएसयू कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री से दनादन मिल रहे हैं ऑर्डर! आज 3% उछला भाव - 2 हिस्सों में टूटने वाला है शेयर

इस पीएसयू कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री से दनादन मिल रहे हैं ऑर्डर! आज 3% उछला भाव - 2 हिस्सों में टूटने वाला है शेयर

बुधवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था उसे रक्षा मंत्रालय से 293.82 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को HMV 6X6 की आपूर्ति करनी है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 24, 2025 12:21 IST

BEML Share Price: पीएसयू स्टॉक बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd.) के शेयरों में आज 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। शेयर आज 4323 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था जो अब तक अपने इंट्राडे हाई 4423.55 रुपये पर पुहंच गया है। यह तेजी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दरअसल बुधवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था उसे रक्षा मंत्रालय से 293.82 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को HMV 6X6 की आपूर्ति करनी है। 

इससे पहले भी मिला था ऑर्डर 

एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बीते 18 जुलाई को बताया था कि उसे रक्षा मंत्रालय से बुलडोजर की आपूर्ति के लिए लगभग ₹185.65 करोड़ का ऑर्डर मिला है। लगातार मिल रहे रक्षा ऑर्डर से कंपनी का ऑर्डर बुक और निवेशकों का विश्वास दोनों मजबूत हुआ है।

BEML Stock Split

बीते 21 जुलाई को कंपनी के बोर्ड ने ₹10 के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। 

कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 17,988.97 करोड़ रुपये का है। खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:12 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.81% या 34.80 रुपये चढ़कर 4320.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.77% या 33.10 रुपये की तेजी के साथ 4,318.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BEML Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में करीब 3 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 36 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 24, 2025