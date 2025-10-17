IRCTC वेबसाइट और ऐप दोनों डाउन...अगर पेमेंट फंस गया है तो जानिए कैसे मिलेगा वापस

IRCTC: त्योहारी सीजन में जब हर कोई ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश में लगा है, आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट और ऐप का डाउन होना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े मौकों पर आईआरसीटीसी की सर्विस ठप होने से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

IRCTC के ऐप और वेबसाइट पर लॉगइन करने की कोशिश करने पर 'सर्वर अनअवेलेबल' का मैसेज आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग डाउन डिटेक्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी शिकायत कर चुके हैं। करीब 5000 से ज्यादा यूजर्स ने इस आउटेज की जानकारी दी है।

हालांकि राहत की बात ये है कि RailOne ऐप अभी काम कर रहा है, जिससे टिकट बुक किए जा सकते हैं।

डाउन होने की वजह क्या है?

IRCTC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये समस्या तत्काल टिकट बुकिंग के समय लाखों यूजर्स के एक साथ लॉगिन करने के कारण आई है। त्योहारी सीजन में हर साल ऐसी दिक्कतें सामने आती रही हैं।

अगर पेमेंट फंस गया हो तो?

अगर आपने टिकट बुक करते समय पेमेंट कर दिया हो लेकिन टिकट ना बुक हुआ हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार, रिफंड 3 से 5 वर्किंग डेज में ऑटोमेटिक आ जाता है। कुछ मामलों में यह प्रक्रिया 21 दिन तक भी ले सकती है।

अगर तय समय तक रिफंड नहीं आए, तो आप care@irctc.co.in पर मेल कर सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।ध्यान रखें की आपके पास ट्रांजेक्शन फेल होने का स्क्रीनशॉट हो ताकी बाद में आप उसे अपने मेल के साथ अटैच कर सकें।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

IRCTC की सर्विस ठप होते ही ट्विटर (अब X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #IRCTCDown ट्रेंड करने लगा। लोगों ने मजेदार मीम्स और स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए हैं। किसी ने लिखा, "हम टिकट बुक करने गए थे, IRCTC ने सर्वर ही बुक कर लिया।"

ये पहली बार नहीं है जब IRCTC की वेबसाइट या ऐप ने धोखा दिया हो। खासकर त्योहारों और गर्मी की छुट्टियों जैसे सीजन में ट्रैफिक बढ़ने से पहले भी ऐसी दिक्कतें सामने आती रही हैं।