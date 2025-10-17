scorecardresearch
कुछ बड़ा होने वाला है... सोने की बढ़ती कीमतों पर अर्थशास्त्री की बड़ी चेतावनी - यहां तक पहुंच सकता है भाव

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 17, 2025 12:20 IST

Gold Prices: दुनियाभर में आर्थिक अस्थिरता और निवेशकों की चिंता के बीच सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री पीटर श‍िफ ने कहा है कि सोने की यह रफ्तार किसी बड़ी घटना का संकेत हो सकती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीटर श‍िफ ने लिखा की सोना 4,370 डॉलर तक पहुंच चुका है और आज रात तक ये 4,400 को भी पार कर सकता है। एक हफ्ते में 10% का उछाल...कुछ बड़ा होने वाला है।

सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी

शुक्रवार को सोना 4,300 डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार कर गया और यह साल 2020 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। स्पॉट गोल्ड 0.3% चढ़कर 4,336.18 डॉलर और अमेरिकी फ्यूचर्स गोल्ड 1% बढ़कर 4,348.70 डॉलर तक पहुंच गया। इस हफ्ते में अब तक सोना करीब 8% महंगा हो चुका है।

इन वजहों से बढ़ रही है कीमत

  • अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव
  • अमेरिकी रीजनल बैंकों की अस्थिरता
  • फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की अटकलें
  • सेंट्रल बैंकों की ओर से भारी खरीदारी
  • डॉलर में गिरावट और ‘डी-डॉलराइजेशन’ की प्रक्रिया

चादी और अन्य मेटल भी पीछे नहीं

सोने की इस रैली में चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी 54.35 डॉलर तक पहुंच गई, हालांकि बाद में ये 53.86 डॉलर पर बंद हुई। प्लैटिनम और पैलेडियम में हल्की गिरावट देखी गई, लेकिन हफ्ते के लिहाज से दोनों पॉजिटिव रहे।

Oct 17, 2025