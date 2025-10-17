Infosys Share Price Target: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस (Infoys) के शेयर में आज 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 10:14 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.75% या 25.75 रुपये गिरकर 1447 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.66% या 24.50 रुपये गिरकर 1,447 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

16 अक्टूबर को कंपनी ने अपने सिंतबर तिमाही नतीजों को जारी करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान थोड़ा बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 1-3 प्रतिशत था।

यह अनुमान टेस्ला जॉइंट वेंचर से मिलने वाली आमदनी को छोड़कर है। कंपनी ने अपने EBIT मार्जिन के अनुमान को 20-22 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

इस तिमाही में कंपनी ने कुल 3.1 अरब डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए, जिनमें से 67 प्रतिशत डील्स नई थीं। इसके बावजूद कुछ ब्रोकरेज फर्म्स का नजरिया स्टॉक पर सावधानी भरा रहा।

Infosys Dividend

कंपनी ने हर शेयर पर 23 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर है। कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 7 नवंबर को करेगी।

Infosys पर ब्रोकरेज की राय और टारगेट

1. नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

ब्रोकरेज ने कंपनी की परफॉर्मेंस को ठोस बताया है, खासकर इस बात को लेकर कि इसमें किसी थर्ड-पार्टी का योगदान नहीं था। ब्रोकरेज ने डील्स को स्थिर बताया और यह कहा कि गाइडेंस का अपग्रेड पहले से ही होना लगभग तय था।

फर्म ने FY26 के EPS अनुमान में 1.7% और FY27 के EPS अनुमान में 1.3% की हल्की बढ़ोतरी की है। स्टॉक का वैल्यूएशन अब FY27-28 के औसत PE के आधार पर 23 गुना किया गया है, जो पहले 25 गुना था।

नुवामा ने अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस को घटाकर ₹1,800 कर दिया है, जो पहले ₹1,850 था।

2. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL)

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने गाइडेंस के निचले छोर में तो सुधार दिखाया है, लेकिन ऊपरी सीमा को बरकरार रखना यह दर्शाता है कि मैक्रो अनिश्चितता अब भी बनी हुई है और डिमांड में रिकवरी की रफ्तार धीमी है। फर्म ने अपने अनुमानों में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने स्टॉक का वैल्यूएशन 22 गुना जून 2027E EPS के आधार पर किया है और ₹1,650 का टारगेट प्राइस दिया है, जिससे लगभग 12% की संभावित बढ़त का संकेत मिलता है। MOFSL ने अपनी NEUTRAL रेटिंग को भी बरकरार रखा है।

advertisement

3. निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज:

ब्रोकरेज ने कंपनी के बड़े डील, एआई से जुड़ी संभावनाओं और कैपिटल एलोकेशन की सराहना की है, जिससे लंबी अवधि की ग्रोथ को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है।

फर्म ने यह भी कहा कि बड़े डील के चलते मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। उन्होंने FY27 और FY28 के लिए रेवेन्यू और EPS के अनुमान 3.5% से 5.4% तक घटा दिया है, साथ ही EBIT मार्जिन के अनुमान भी 20 से 40 बेसिस पॉइंट्स तक कम किए हैं।

निर्मल बंग ने अपनी HOLD रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को घटाकर ₹1,677 कर दिया है, जो पहले ₹1,746 था।