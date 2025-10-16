scorecardresearch
52 Week High पर पेटीएम का शेयर! जनवरी 2022 से पहली बार ₹1300 के पार पहुंचा स्टॉक - चेक करें नया टारगेट

बीएसई पर आज यह स्टॉक 1280.10 रुपये पर खुला था जिसके बाद इसने अपना इंट्राडे हाई 1,305 रुपये को टच किया जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर भी है। यह भाव जनवरी 2022 के बाद का सबसे ऊंचा है। इस वृद्धि के साथ, कंपनी की मार्केट कैप अब ₹83,500 करोड़ के करीब पहुंच गया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 16, 2025 14:49 IST

Paytm Share Price: फिनटेक कंपनी पेटीएम की पैरेंट कंपनी, One 97 Communications के शेयरों में गुरुवार को 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली जिसके बाद शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 1,305 रुपये को टच कर लिया है। बीएसई पर आज यह स्टॉक 1280.10 रुपये पर खुला था जिसके बाद इसने अपना इंट्राडे हाई 1,305 रुपये को टच किया जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर भी है।

यह भाव जनवरी 2022 के बाद का सबसे ऊंचा है। इस वृद्धि के साथ, कंपनी की मार्केट कैप अब ₹83,500 करोड़ के करीब पहुंच गया है।

52 Week Low से लगभग दोगुना हुआ स्टॉक

पेटीएम के शेयरों ने पिछले कुछ महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, और मार्च 2025 में ₹652.30 के 52-वीक लो से शेयर का प्राइस दोगुना हो चुका है। पिछले 3 महीनों में स्टॉक में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है।

ब्रोकरेज हाउसेस की राय और टारगेट प्राइस

Axis Capital ने Paytm के स्टॉक को ‘Buy’ रेटिंग दी है और ₹1,500 का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि सशक्त कारोबारी माहौल और नए प्रोडक्ट में निवेश की वजह से FY27-28 के लिए EBITDA में 33-46% की वृद्धि की उम्मीद है।

YES Securities ने Paytm के पेमेंट सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज के Q-o-Q ग्रोथ अनुमान के आधार पर, स्टॉक की 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

Paytm का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस

Paytm ने हाल ही में Paytm Financial Services में 51.22% हिस्सेदारी ₹0.5 करोड़ में खरीदी है, जिससे यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। कंपनी का उद्देश्य RBI के नए भुगतान एग्रीगेटर (PA) नियमों के तहत अपनी संरचना को सरल बनाना है। इस कदम से Paytm की ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट्स में वृद्धि हो सकती है।

एक्सपर्ट का मानना है कि Paytm के पेमेंट बिजनेस में मध्यम सिंगल डिजिट की वृद्धि हो सकती है, और फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत लोन डिसबर्सल ग्रोथ में सुधार होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
