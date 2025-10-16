Apollo Micro Systems: डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में 2 बड़ी जानकारी दी है।

पहली जानकारी के बारे में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसे अपने सामान्य बिजनेस के तहत दो बड़ी बोली प्रक्रियाओं में सफलता मिली है।

पहला- DRDO द्वारा ₹4.3 करोड़ के ऑर्डर के लिए कंपनी को सबसे कम बोली लगाने वाला (Lowest Bidder) घोषित किया गया है।

दूसरा- रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों (Defense PSUs) द्वारा ₹34.97 करोड़ के ऑर्डर के लिए भी कंपनी को Lowest Bidder घोषित किया गया है।

इस तरह, कुल मिलाकर कंपनी ने लगभग ₹39.27 करोड़ की बोली में Lowest Bidder के रूप में चुना गया है।

दूसरी जानकारी के बारे में कंपनी ने बताया कि DRDO ने कंपनी को ग्रेनेड के लिए मेक्ट्रॉनिक फ्यूज (Mechatronic Fuze) की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) की मंजूरी दे दी है।

Apollo Micro Systems Share Price

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:10 बजे तक बीएसई पर 0.36% या 1.05 रुपये चढ़कर 292.25 रुपये पर ट्रडे कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.31% या 0.90 रुपये की तेजी के साथ 292.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 9,712.47 करोड़ रुपये का है।

6 महीने में पैसा डबल

इस डिफेंस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 6 महीने में डबल करते हुए 144.95% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इससे पहले पिछले 1 हफ्ते में शेयर 12 प्रतिशत गिरा और पिछले 1 महीने में स्टॉक 15 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में 62 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 191 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1134 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2569 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।