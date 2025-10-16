Multibagger Stock: एक साल में 700% से ज्यादा रिटर्न! अब बड़े अधिग्रहण की तैयारी कर रही है ये स्मॉल कैप कंपनी

Stock in Focus: 2,767.58 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली रेस्टोरेंट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगामी गुरुवार 23 अक्टूबर को बैठक करेंगे जिसमें किसी कंपनी या बिजनेस के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और उसके बाद शेयरधारकों से मंजूरी मांगी जाएगी।

मल्टीबैगर रिटर्न

इस शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न रिटर्न देते हुए मालामाल कर दिया है। सिर्फ 6 महीने में ही शेयर ने 302 प्रतिशत का रिटर्न दिया है और मात्र 1 साल में स्टॉक 728% चढ़ चुका है।

बीएसई पर लिस्ट यह शेयर फिलहाल आज सुबह 10:42 बजे तक 0.10% या 0.04 रुपये चढ़कर 40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Spice Lounge Food Works के बारे में

कंपनी की शुरुआत 2019 में भारत में हुई थी। यह एक तेजी से बढ़ती हुई फूड और टेक कंपनी है, जिसकी मौजूदगी भारत, अमेरिका और कनाडा में है।

कंपनी के पास Buffalo Wild Wings, Wing Zone, eTouch और TekSoft जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। इसके अलावा, कंपनी के अपने देसी ब्रांड्स Blaze Kebabs, Xora, Salud और Sunburn भी हैं।

कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने क्वालिटी और इनोवेशन के जरिए तेजी से ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर रही है।

Spice Lounge Food Works Financials

वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में Spice Lounge Food Works ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹105.27 करोड़ रहा, जबकि PAT ₹5.65 करोड़ रहा।

स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी ने ₹19 लाख का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹5.15 लाख के नुकसान के मुकाबले एक पॉजिटिव बदलाव है।