Newsशेयर बाज़ारQ2 रिजल्ट के बाद दौड़ा एलईडी डिस्प्ले बनाने वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! 5 साल में 8000% से ज्यादा उछला भाव

Q2 रिजल्ट के बाद दौड़ा एलईडी डिस्प्ले बनाने वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! 5 साल में 8000% से ज्यादा उछला भाव

₹70 से कम वाला यह शेयर पिछले 5 साल में 8000% से भी ज्यादा चढ़ चुका है। कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 16, 2025 10:29 IST

एलईडी डिस्प्ले और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयरों में आज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 1,363.40 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाले इस कंपनी के स्टॉक में यह तेजी कंपनी के Q2 FY26 नतीजे जारी करने के बाद आए हैं। 

₹70 से कम वाला यह शेयर सुबह 10:04 बजे तक बीएसई पर 1.04% या 0.58 रुपये चढ़कर 56.59 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.80% या 0.45 रुपये की तेजी के साथ 56.57 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर पिछले 5 साल में 8000% से भी ज्यादा चढ़ चुका है। 

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।

कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) ₹0.09 रही, जो पिछली तिमाही में ₹0.07 थी।

MIC Electronics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 19 प्रतिशत से अधिक टूटा है लेकिन पिछले 3 महीने में यह 4 प्रतिशत चढ़ा है। लेकिन फिर अगर पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो शेयर इस दौरान 5 प्रतिशत गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 41 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 45 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 376 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 8194 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
