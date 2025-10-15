ColorOS 16: ओप्पो (Oppo) ने अपना नए यूजर इंटरफेस (UI) ColorOS 16 को दुनिया भर में पेश कर दिया है, जो Android 16 पर आधारित होगा। ये जल्द ही भारत में भी आने वाला है। सबसे पहले ये Oppo Find X9 सीरीज में देखने को मिल सकता है।

ColorOS 15 के मुकाबले इसमें काफी सुधार किए गए हैं। ओप्पो का कहना है कि नया इंटरफेस 'नेक्स्ट-लेवल फ्लूइडिटी' यानी पहले से भी ज्यादा स्मूथ और फास्ट होगा। एनीमेशन अब और भी नेचुरल और बिना किसी रुकावट के चलेगा।

कंपनी ने ये भी बताया कि उनके खुद के ऐप्स में भी बदलाव किए गए हैं ताकि यूजर्स को बेहतर और मजेदार एनीमेशन एक्सपीरियंस मिल सके।

भारत में ColorOS 16 की रिलीज

ओप्पो ने भारत में ColorOS 16 की सटीक लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo Find X9 सीरीज 18 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी, जिससे यूजर्स को नया UI इस्तेमाल करने का पहला मौका मिलेगा। Find X9 और Find X9 Pro दोनों डिवाइस MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ आएंगे।

ColorOS 16 में ओप्पो ने दो नई शानदार टेक्नोलॉजी जोड़ी हैं:

1. Luminous Rendering Engine- ये टेक्नोलॉजी फोन के विज़ुअल्स को और भी स्मूथ बनाती है। इससे एनिमेशन और स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें ज्यादा रियल और साफ लगती हैं, जिससे यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है।

2. Trinity Engine - ये टेक्नोलॉजी खासतौर पर मल्टीटास्किंग और गेमिंग के समय परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करती है। यानी फोन एक साथ कई काम बिना लैग किए कर पाएगा।

इसके अलावा, ओप्पो ने एक नया फीचर AI Portrait Glow भी लॉन्च किया है, जो कम रोशनी में फोटो खींचते समय लाइट को अच्छे से बैलेंस करता है, जिससे पोर्ट्रेट फोटो और भी सुंदर आएंगी।

प्राकृतिक चीजों से इंस्पायर्ड है डिजाइन

ColorOS 16 का डिजाइन नेचर से प्रेरित है। इसमें लाइट और शैडो का बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंटरफेस और भी अट्रैक्टिव लगता है।

अब यूजर मूवी या वीडियो को भी वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा, फॉन्ट्स और दूसरे डिजाइन एलिमेंट्स को कस्टमाइज करने के और ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं।

नए यूआई में Always-On Display को भी बेहतर किया गया है। अब स्टैंडबाय मोड में भी यूजर टाइम, नोटिफिकेशन और दूसरी जरूरी जानकारी आसानी से देख सकते हैं।

