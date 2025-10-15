Spright Agro Share: पेनी स्टॉक स्प्राइट एग्रो लिमिटेड (Spright Agro Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा है। आज लगातार तीसरा दिन है जब शेयर में अपर सर्किट लगा है। बीते 13 अक्टूबर से स्टॉक में यह रैली देखने को मिल रही है।

दोपहर 1:13 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.96% या 0.05 रुपये चढ़कर 1.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। शेयर में तेजी के पीछे का कारण कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर है।

दरअसल कंपनी ने बीते मंगलवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए Naadir Traders Private Limited से ₹283.77 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर विभिन्न कृषि तेल बीजों (agricultural oilseeds) की सप्लाई के लिए मिला है।

इस ऑर्डर के तहत स्प्राइट एग्रो लिमिटेड को प्राकृतिक सोयाबीन तेल के बीज (3,275 मीट्रिक टन), मालकांगनी तेल के बीज (205 मीट्रिक टन), सूखे अलसी के बीज (1,825 मीट्रिक टन), काले सूरजमुखी के तेल के बीज (740 मीट्रिक टन) और सफेद छिलके वाले सूरजमुखी के बीज (910 मीट्रिक टन) की आपूर्ति करनी है।

स्प्राइट एग्रो लिमिटेड के एमडी अक्षयकुमार पटेल ने कहा कि यह समझौता हमारी मौजूदा योजना के अनुसार है और इससे हमें अच्छी कमाई की संभावना मिलेगी। लंबे समय तक चलने वाला यह आपूर्ति अनुबंध हमें सामान की लगातार और तय समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस सौदे से कंपनी के पास आने वाले ऑर्डर और मजबूत होंगे, जिससे मुनाफा और विकास दोनों बढ़ेंगे।

कंपनी ने 18 सितंबर को हुई अपनी बोर्ड बैठक में कृषि से जुड़ी नई तकनीकों पर चर्चा और विचार किया। इनमें सटीक खेती (परिशुद्ध कृषि), ड्रोन सेवा मॉडल, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित बाजार प्लेटफॉर्म और खेती में मशीनों का इस्तेमाल (कृषि-स्वचालन) शामिल हैं। कंपनी ने इन तकनीकों पर छोटे स्तर पर प्रयोग (पायलट प्रोजेक्ट) शुरू करने और साझेदारी करने का फैसला लिया है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 62.02 करोड़ रुपये का परिचालन से रेवेन्यू कमाया है जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 52.88 करोड़ रुपये से 17.38% अधिक था। इसके अलावा, नेट प्रॉफिट 9.15 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की पहली तिमाही के 6.25 करोड़ रुपये से 46.63% अधिक था।