Penny Stock: आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों का पैसा मात्र 6 महीने में चार गुना कर दिया है।

हालांकि अभी भी शेयर की कीमत 50 रुपये से कम है। जिस शेयर आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd).

अगर आज देखें तो शेयर में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12:38 बजे तक स्टॉक 0.23% या 0.09 रुपये गिरकर 39.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

6 महीने में चार गुना हुआ निवेशकों का पैसा

50 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों का पैसा बीते 6 महीने में चार गुना करते हुए 305 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं साल 2025 में अभी तक यानी YTD आधार पर शेयर ने 313 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर बीते 1 साल में 718 प्रतिशत, पिछले 3 साल में 980 प्रतिशत और पिछले 5 साल में 3278 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Spice Lounge Food Works Financials

वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में Spice Lounge Food Works ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड राजस्व ₹105.27 करोड़ रहा, जबकि PAT ₹5.65 करोड़ रहा।

स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी ने ₹19 लाख का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹5.15 लाख के नुकसान के मुकाबले एक पॉजिटिव बदलाव है। यह कंपनी फूड और बेवरेज सेक्टर में काम करती है और इसके पोर्टफोलियो में फूड ब्रांड्स, पब और लाइफस्टाइल ब्रांड्स शामिल हैं।

कंपनी का दावा है कि उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है, सप्लाई चेन अच्छी तरह से संगठित है, उसका भागीदार नेटवर्क भरोसेमंद है, और देशभर में इसकी उपस्थिति है। इन सभी के आधार पर कंपनी खुद को नए विकास के अवसरों को भुनाने के लिए तैयार मानती है। कुल मिलाकर, FY25 कंपनी के लिए विकास और स्थिरता का वर्ष रहा।

