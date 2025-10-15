Stock in Focus: बीपीओ सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) के शेयर सुबह 11:07 बजे तक एनएसई पर 0.31% या 0.14 रुपये चढ़कर 45.69 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

1,201.29 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली कंपनी ने बीते मंगलवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी “ONE POINT ONE MENA HOLDINGS LTD.” को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) में रजिस्टर कराने की मंजूरी दे दी है। फाइलिंग के मुताबिक यह कदम वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड को ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद करेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ONE POINT ONE MENA HOLDINGS LTD. को ONE POINT ONE SOLUTIONS LTD. की 100% सब्सिडियरी के रूप में शामिल किया जाएगा।

इसका मकसद कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी कंपनियों और संबंधित इकाइयों को मैनेज करना, उन पर निगरानी रखना और उनमें निवेश करना होगा।

5 साल में 2000% से ज्यादा का रिटर्न

यह शेयर पिछले 5 दिन में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 4 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 25 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।

वहीं अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 31 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि इस शेयर ने निवेशकों को बीते पांच साल में 2037 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

One Point One Solutions के बारे में

यह एक भारतीय कंपनी है जो बीपीओ (BPO) और आईटी-ईनेबल्ड सर्विसेज (ITES) सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी ग्राहक सेवा, टेक्निकल सपोर्ट, टेलीसेल्स, कलेक्शन, और बैक-ऑफिस प्रोसेसिंग जैसी सेवाएं देती है।

इसकी सेवाएं बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स और टेलीकॉम जैसे कई सेक्टर्स के लिए होती हैं। कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है।

One Point One Solutions का उद्देश्य बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करके क्लाइंट्स की एफिशिएंसी बढ़ाना और बेहतर ग्राहक अनुभव देना है। यह भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी विस्तार कर रही है।

